Pracovní trh prošel v prvním pololetí letošního roku zásadní změnou. Už v březnu začaly počty obsazovaných pozic klesat.

„Nejprve velmi pomalu, ale v dubnu se propad výrazně zrychlil. V průběhu dubna představovalo to nejhlubší dno více než 60procentní meziroční propad v počtu obsazovaných pracovních míst. V některých segmentech, jako třeba pohostinství, cestovní ruch a ubytovací služby, překročil hranici 90 procent,“ říká na úvod Tomáš Ervín Dombrovský z LMC provozující například Jobs.cz.

V dubnu se pracovní trh téměř ve všech segmentech (až na některé výjimky zejména v e­‑commerce, logistice a IT) zastavil. Nábory byly stopnuty a začalo se propouštět. Nejdříve o práci přišli lidé, kteří nebyli zaměstnáni na hlavní pracovní poměr, ale na dohody o provedení práce a podobně. „Nejzasaženější byly v průběhu března, dubna a května služby. Postupně se ovšem důsledky opatření začaly přesouvat i do jiných segmentů,“ vrací se zpět Dombrovský.

Ani IT nebylo úplně v klidu

Situace se však lišila s ohledem na konkrétní pozice. Ty technicky náročné, které byly nedostatkové i před koronakrizí, nezaznamenaly tak dramatické propady. Příkladem může být práce v IT, v důsledku digitální transformace a přechodu firem do e­‑commerce prostředí jsou zde odborníci ještě žádanější, než byli před krizí. Například u prodejce Lékárna.cz pandemie nastartovala změny, jež se téměř okamžitě projevily na náboru. „Prakticky obratem jsme začali hledat jiné typy lidí a otvírali nové pozice. Ze dne na den jsme přešli na dvousměnný provoz v logistickém centru a začali nabírat lidi schopné směnovat, stejně tak jsme museli najít dalšího vedoucího provozu skladu. Korona pomohla i vytvoření a obsazení některých nových pozic, například vedoucího oddělení zákaznické péče. Stále hledáme IT specialisty a lékárníky, průběžně nabíráme i lidi do logistiky a skladu,“ říká Jana Poláková, personalistka Lékárna.cz.

Zdroj: Startupjobs.cz

Ovšem ani IT oblast není zcela nedotčená krizí. Před ní byli zhruba čtyři uchazeči na jednu IT pozici, nyní je jich v průměru šest až osm, což je ještě ten lepší případ. „Při náboru na přelomu minulého roku jsme mohli uchazeče spočítat na prstech, nyní máme po čtrnácti dnech přes 30 reakcí,“ říká šéfka HR oddělení Copy General, Šárka Šimáková.

Co se týká oblasti marketingu a reklamy, tedy segmentů velice citlivých na změny v rozpočtech, i zde se objevily pozice, u nichž se pokles poptávky ze strany firem neprojevil tak silně. Příkladem může být vše kolem online marketingu. Podle dat společnosti Startupjobs například v dubnu a květnu oproti stavu v lednu téměř neklesla poptávka po pracovnících v e­‑mail marketingu, v srpnu pak dokonce vzrostla oproti lednu o 100 procent.

