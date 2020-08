I přes letošní krizi spojenou s COVID-19 vstupují na český retailový trh ve druhém a třetím čtvrtletí noví hráči – a to včetně značek ze segmentu luxusního zboží, vyplývá z průzkumu CBRE. Zároveň tuzemský trh také někteří aktéři opouštějí; u řady z nich však jde o odchod plánovaný ještě před vypuknutím pandemie koronaviru.

Mezi novými značkami jsou zástupci různých segmentů: od sportovního oblečení i luxusní módy (Assos, Kinoko, Rebel Queen, Saint Laurent) přes nábytek a vybavení do domácnosti (Bonami), gastronomii (Pizza Domino’s) až po obchody se širokým spektrem diskontního spotřebního zboží (TEDi, Action).

„Značky aktuálně vstupující na český maloobchodní trh potvrzují data a trendy z našeho posledního retailového průzkumu uskutečněného v červnu a červenci. Ten ukázal, že přes rostoucí oblibu online nákupů je e-commerce hlavním prodejním kanálem pouze pro 11 % respondentů-maloobchodníků. Například Bonami dosud fungoval jako online e-shop, ale nyní se rozhodl pro investice do offline prostředí a zahájení prodeje v kamenném obchodu. Dalším zajímavým příkladem jsou diskontní retaileři, kteří si obvykle pronajímají velké plochy o rozloze stovek metrů čtverečních a na vstup na nový trh se připravují obvykle několik let. Právě nyní v České republice otevírají dvě značky, které zde vidí potenciál. Registrujeme, že maloobchodníci tuzemskému trhu věří a připravují se na vstup do podzimní sezóny,“ komentuje Milan Mašša, Head of Retail Advisory & Transaction Services společnosti CBRE.

Česko přitahuje i aktéry z druhé strany spektra: „V našem retailovém trhu vidí potenciál i prestižní luxusní značky jako Yves Saint Laurent (YSL), patřící do skupiny Kering Group. Ta se rozhodla vyměnit ve své prodejně v Pařížské ulici v Praze pánskou módu Brioni za YSL a udržet si tak toto lukrativní místo,“ říká Tomáš Krejcar, konzultant v oblasti retailu – high street v CBRE, a doplňuje: „Saint Laurent přitom není výjimkou: do Česka se chystají i další značky obdobného formátu, které čekají na vhodný prostor: jedna z nich už své místo našla v Pařížské ulici a bude otevírat začátkem příštího roku.“

Mezi maloobchodními značkami, které český trh opouštějí, jsou zástupci z oblasti módy (Camaieu, Forever 21) ale i módních doplňků (obchody se šperky Freywille, Thomas Sabo, Tous). Končí také Bontonland, což je mezi všemi zmíněnými značkami jediná firma původem z tuzemska. Ta u nás po čtvrt století patřila k největším prodejcům především hudebních nosičů. Ne všechny uvedené firmy však svými kroky reagují na koronavirovou krizi. Významná část z nich byla v procesu odchodu ještě před vypuknutím pandemie – ať už z důvodu změny strategie mateřské společnosti či transformace trhu.