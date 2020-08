Crowdfundingové nakladatelství Pointa, které pomohlo financovat vydání více než 100 titulů a 55 knih již uvedlo na trh, od svá křídla plně přebírá skupina Albatros Media.

Pointa, nakladatelství založené na principu crowdfundingu, vstoupila na knižní trh v září 2018. Formou předprodejních kampaní shromažďuje prostředky na vydání každé knihy – ta pak vyjde, jestliže kampaň pokryje veškeré náklady.

„Plné zařazení Pointy po bok ostatních nakladatelství ve skupině Albatros Media bylo plánováno již od momentu jejího spuštění na trhu. Od svého založení byla do určité míry integrovaná do procesů Albatros Media a je dceřinou společností, kterou i nadále zůstane. Přechod pod AM umožňuje Pointě plně využívat existujících skupinových procesů a know-how a lépe se tak soustředit na svou core činnost, kterou je pomoc nejen začínajícím autorům s vydáním jejich knihy,“ uvedla pro MAM.cz Veronika Mahdalová, CEO Pointy.

V roce 2019 získala Pointa titul Best Newcomer v soutěži Central European Startup Awards. V květnu 2020 pak dosáhla Pointa milionového obratu a ve stejném měsíci proběhla také dosud nejúspěšnější kampaň, v níž skladatel a publicista Alexander Goldscheider vybral na své memoáry Cílené náhody 296 tisíc korun. Další rekord v květnu pokořila blogerka Veronika Lechnerová, která získala prostředky na svůj román De(bil)níček zatím nejrychleji – za pouhé čtyři hodiny. Z desítek knih, které crowfundingovým způsobem pod hlavičkou Pointy vyšly, je zatím nejprodávanější Letuška z economy Petry Jirglové. Té se prodalo téměř 10 000 výtisků.