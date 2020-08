Projekt pohybové gramotnosti pro předškolní děti Se Sokolem do života, jehož organizátorem je Česká obec sokolská (ČOS), se dostal do nové fáze. „V předchozích čtyřech letech jsme se v komunikaci zaměřovali především na učitele a ředitele mateřských škol. V pátém ročníku se posouváme na novou úroveň, kdy chceme mluvit přímo i k rodičům samotným,“ upřesňuje manažerka projektu Alžběta Kujanová z ČOS. K tomu budou sloužit nová instruktážní videa.

Sokol navazuje na pohybová videa, která pod hashtagem #cvicimsesokolem zveřejňoval na youtube, sérii #sesokolemdoživota. Jejich cílem je ukázat rodičům dětí, že se s nimi mohou velmi přirozeně hýbat a cvičit prakticky kdekoliv. Čtyřdílný seriál nese název „Cvičí celá rodina“ a jednotlivé díly pak rodiče s dětmi zvou do různých prostředí: „v prvním se vydáme do města, ve druhém na dětské hřiště, pak do parku a na závěr do přírody. Videa budou postupně uveřejněna v průběhu září přes facebook projektu“.

Školky a rodiče se mohou doplňovat

„Rodiče hrají ve vývoji svých dětí nezastupitelnou a nejdůležitější roli. Ve školkách a sportovních kroužcích je pohybová náplň přirozená, doma už někdy na pravidelný pohyb prostor nezbývá. Proto přinášíme jednoduchý návod, jak si prakticky kdekoliv během pár chvil zacvičit s malými dětmi. A když spojíme školku a domácí prostředí, tak jsme na dobré cestě, jak už v těch nejmenších prohloubit přirozenou náklonost k pravidelnému pohybu,“ vysvětluje důvod vzniku seriálu Kujanová. K vyhledání videí stačí na internetu zadat hashtag #sesokolemdoživota

Projekt pohybové gramotnosti dětí od tří do šesti let probíhá v mateřských školách, sokolských jednotách či jiných volnočasových a sportovních oddílech. Do pátého ročníku 2020/2021 bylo na konci srpna přihlášených rekordních více než 81 tisíc dětí z bezmála 1500 institucí.