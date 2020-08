Pořadatelé představují řečníky:

Zastánci efektivity v marketingu a evidence-based přístupu. Tak se dá představit duo Les Binet a Peter Field, autoři bestselleru Effectiveness in Context, kteří jsou považováni za nestory marketingové efektivity a jejichž přednášku označují organizátoři jako „příležitost, která přijde jednou za život“.

Jiným směrem, na pomezí behaviorální psychologie a marketingu, se ve své přednášce vydá Richard Shotton, autor světově proslulé knihy The Choice Factory.

Chybět nebude ani další autor světových bestsellerů, Dave Trott, kreativní ředitel, který roky svých zkušeností vepsal do knih Predatory Thinking, One Plus One Equals Three a Creative Mischief. Krom své spisovatelské kariéry stál Dave Trott u zrodu reklamních agentur Gold Greenlees Trott, Bainsfair Sharkey Trott a Walsh Trott Chick Smith. V roce 2004 navíc získal D&AD President’s Award za celoživotní přínos v reklamě.

Do pomezí technologie a marketingu se postaví Tom Goodwin, jeden z nejcitovanějších technologicko-marketingových guru, bývalý viceprezident Zenith, od nedávna působící v Publicis Groupe a autor knihy Digital Darwinism.

Zakladatelka strategického studia Bodacious, Zoe Scaman, se ve své přednášce zaměří na nové a neokoukané způsoby využití komunikačního kanálů a možnosti story-tellingu, které značky často sami nevidí. Díky zkušenostem napříč obory, jako jsou brand consulting, entertainment strategy či vývoj nových produktů, nabídne zajímavý vhled do toho, jak dělat propagaci značky jinak.

Rob Estreitinho, brilantní stratég, jehož jméno je spojeno se značkami Cadbury, Universal Music Group, Adobe či Kia, rozkryje výzvy, kterým marketéři dnes čelí a představí možnosti, jak se s těmito výzvami vypořádat.

Letošní line-up doplní také Ana Milicevic, expertka na digitální média, která posbírala zkušenosti například ve Adobe či Unicef, v současnosti působící jako ředitelka a spoluzakladatelka Sparrow Digital.

Mezi speakery Marketing Festivalu se zařadí také Drayton Bird, marketingový guru, který pracoval s firmami jako American Express, Mercedes, IBM nebo Procter & Gamble a jehož knihy byly přeloženy do 17 jazyků. O neuvěřitelné šíři jeho zkušeností svědčí 6 let práce v Ogilvy, během které David Ogilvy řekl, že „Drayton toho ví o direct marketingu víc, než kdokoliv na světě“.