Digitální agentura Instinct získala do svého týmu novou posilu. Lukáš Jirát přechází z agentury Taste, kde řídil PPC oddělení.

V online marketingu se Jirát pohybuje od roku 2009, v posledních letech se věnoval především implementaci business strategií klientů do jejich PPC kampaní a řízení týmu specialistů.

„Výkon a zase výkon. Co nejrychleji doručené výsledky a stálý růst zisků klientů skrze technologické inovace, to jsou naše alfa i omega. Lukáš je skvělý v přenášení potřeb klientů do reklamní praxe, takže do týmu naprosto zapadnul,“ říká ředitel společnosti Martin Král.

Agentura Instinct se soustředí na velmi aktivně spravovanou výkonnostní reklamu propojenou s podrobnou webovou analytikou. Cílem jejího týmu je propojit účinné obchodní taktiky s podrobným pochopením chování uživatelů na webu. Na trhu funguje již dva roky.

„Na Instinctu se mi líbí tlak na kvalitní data i postupy v analytice. Kromě mé rodiny miluju taky kvalitně zpracované atribuční modely, kterým se díky data-friendly klientům budu moct intenzivně věnovat. Styl práce s čísly nás jednoznačně odlišuje od většiny konkurenčních agentur,“ vysvětluje Jirát.

Jirát bude mít na starosti výkonové kampaně FotoŠkoda.cz, E-beko.cz, Orea Hotels a RCskladem.cz.