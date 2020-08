Lékárna.cz spustila na svých stránkách nástroj KoronaINDEX, který sleduje vývoj nákupního chování jejích zákazníků v kategoriích zboží, které souvisejí s obavami z nákazy COVID-19. Sama jej vytvořila.

„Index odráží, jak lidé reagují na informace o vývoji nákazy, na doporučení odborníků, média i mimořádná opatření s tématem COVID-19: jakou v nich aktuální situace budí potřebu zásobovat se například léky na bolest a horečku, dezinfekcí, rouškami. Zda nakupují přiměřeně situaci, nebo se předzásobují, až dokonce zbytečně syslí,“ říká Vladimír Finsterle, zakladatel Lékárna.cz.

KoronaINDEX (najdete zde) ukazuje trend nákupního chování, které reaguje na vývoj nákazy COVID-19 a související informace. Vyhodnocuje vlastní průběžná data o nákupech specifického sortimentu na Lékárna.cz, tedy nákupy dezinfekcí a antibakteriálních gelů, vitamínů a doplňků stravy na podporu imunity, volně prodejných léků na chřipku a bolest a zdravotnických prostředků (roušek).

„KoronaINDEX se každý den aktualizuje. Na první pohled je z něj zřejmé, v jaké míře se lidé zásobují. Nechci hodnotit, kdy je to dobře a kdy už lidi nakupují zbytečně a léčivé přípravky pak třeba skončí v koši. Data jsme opatřili semaforem, který ukazuje pro každý den obvyklou míru nákupů zelenou barvou, žlutě pak předzásobování a červená patří k nákupům možná až zbytečně velkým. Chceme pomocí tohoto specifického indexu jen ukázat, jak se chováme v tom letošním zvláštním roce a do jaké míry nás všechny informace z vnějšího světa a mimořádná opatření nutí nakupovat to, co potřebujeme i co si třeba jen myslíme, že potřebujeme,“ uvedl Finsterle.