Josef Havelka z kreativní platformy Contagious reaguje na znovuzvolení Jana Binara prezidentem Asociace komunikačních agentur a na jeho komentář zveřejněný v 31. čísle magazínu Marketing & Media.

Milý Honzo,

rád bych ti pogratuloval ke znovuzvolení prezidentem AKA. Přičemž si nejsem tak jistý zda­‑li si situace opravdu gratulaci zaslouží. Nutno říci, že tohle mě opravdu překvapilo. Opět si se stal prezidentem. Sice ještě v květnu vyhrál volby kolega Marek Slezák, jehož zvolení podle jeho vlastních slov „rozčeřilo poklidné vody v AKA“, ale očividně to bylo buď až moc nebo naopak moc málo na to, aby se udržel v sedle. Malá změna stanov a ejhle, kde se vzal tu se vzal, staronový prezident je opět na scéně, připraven zachránit obor, který, jak hlásá titulek v Marketing & Media, kde tvůj komentář vyšel, „je třeba posunout dál“. S tím se samozřejmě nedá nic jiného než souhlasit.

Otázkou je, kolik se toho podařilo za těch posledních osm let, co jsi byl prezidentem AKA. Já na tohle samozřejmě nemohu mít odpověď, neb jako Contagious nejsme členové a proto nedokážu posoudit výhody či nevýhody členství v organizaci, kterou jsem kdysi pomáhal zakládat. Nicméně, co mi není jasné, proč sdružení, taky vzdělaných, kreativních, chytrých, úspěšných reklamních /marketingových manažerů nedokáže najít novou tvář, s novými impulzy a novou vizí, která tato branže potřebuje víc, než kdykoliv předtím. Promiň, ale když jsem se, plný očekávání ponořil do tvého komentáře, byl jsem poněkud zklamán. Tvůj text se čte tak trochu jako jakýsi mix prohlášení ze 25. sjezdu strany někde v Severní Koreji a narychlo přichystaného korporátního PR.

Autor Josef Havelka je šéf Contagious.

