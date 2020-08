Nový seriál Sestřičky Modrý kód, který televize Prima uvede v sobotu 29. srpna večer, už má svoji úvodní znělku. Každý díl zahájí melodie písně Klidná jako voda od kapely Jelen.

V doprovodu refrénu písně Klidná jako voda poznají diváci čtyři ústřední postavy nového seriálu Sestřičky, „Míšu“ Adélu Gondíkovou, „Mery“ Sabinu Laurinovou, „Lukáše“ Jana Nedbala a „Katku“ v podání Natálie Halouzkové.

Refrén písně kapely Jelen nevybrali tvůrci náhodou. „Ta píseň jako by byla psaná přímo pro Sestřičky. I když to tak není, její nálada i slova naprosto vystihují nejen podstatu seriálu, popisují charaktery našich sestřiček, ale i skutečných zdravotních sester. Zpívá se v ní: Buď klidná jako voda, ale silná jako proud, skála se ti poddá a zbavíš se všech pout. Svěží jako ranní rosa a čistá jako sníh. Když tančíš po kameních bosá, svět máš na dlaních… Práce zdravotních sester je nesmírně náročná, musí být klidné, silné, soustředěné a jejich dlaně jsou často tím, co skutečně léčí, věříme, že se v našich Sestřičkách najdou,“ říká kreativní producent seriálu Ivan Vodochodský.

Seriál Sestřičky vychází z prostředí a příběhů seriálu Modrý kód, opouští ale žánr medical drama. I tuto skutečnost znělka zohledňuje. „Změna oproti znělce Modrého kódu je především v tom, že Sestřičky jsou více vztahovým seriálem. Nejsou tak dramatické, jako byl Modrý kód. Proto i jejich znělka je mnohem milejší,“ vysvětluje kreativní ředitel televize Prima Michal Pacina.

Úvodní znělka seriálu vznikala v ateliérech seriálu Sestřičky a její natáčení probíhalo ve dvou dnech. „Herci ví, že jde o specifický způsob natáčení. Do tří až čtyř vteřin potřebujeme koncentrovat příběh postavy. Je to jiný druh práce, než na jaký jsou zvyklí z běžného natáčení. Záběry mnohokrát opakujeme, dokud přesně nevyhovují naší představě,“ dodává Pacina.

Do seriálu přecházejí postavy z Modrého kódu v čele se Sabinou Laurinovou v roli vrchní sestry Mery. „Prozradím, že jí do života vrátíme její osudovou lásku Davida v podání Marka Němce, kterého si diváci i Sabina vyprosili. A nově přichází skvělá Adéla Gondíková jako její kamarádka Míša s celou svou rodinou. Tým sestřiček doplní i mladá a půvabná Natálie Halouzková jako sestra Katka a mladý talent Honza Nedbal v roli zdravotního bratra Lukáše. A jsem rád, že se nám podařilo pro roli Honzovy babičky získat úžasnou herečku Danielu Kolářovou. Věřím, že takovou sestavu diváci ocení,“ prozradil kreativní producent Ivan Vodochodský.

V nových rolích se kromě zmíněných objeví také Martin Preiss, Dana Syslová, Petr Vaněk, Daniela Šinkorová, Klára Cibulková, Michaela Tomešová, Amélie Pokorná nebo Petr Ryšavý. Z původní sestavy Modrého kódu pak zůstávají Sabina Laurinová, Saša Rašilov, Jiří Štěpnička, Igor Chmela, Roman Zach, Kristýna Frejová, Sandra Nováková, David Gránský, Ondřej Rychlý, Patricie Pagáčová, Michaela Dittrichová a další.

„Jsem ráda, že moje role není unylá sestřička, která jen tak proplouvá díly, a tu je s jedním, pak s druhým. Míša je ukotvená optimistická bytost, která nezkazí legraci. Jde hodně ze mne. Má hezkého manžela, hezké dvě děti a kamarádky, které hrají Sabina Laurinová a Kristýna Frejová. S holkami se známe už od školy, a tak jsem ráda, že scenáristé napsali Míše přátelství v seriálu s nimi, protože je pravdivé,“ neskrývá potěšení z role zdravotní sestry Míši Adéla Gondíková.

Na její kamarádku a kolegyni Sabinu Laurinovou čeká scénář plný překvapení. „Bude to vztahová horská dráha, ale ty v našich životech prožíváme všichni. Přiznávám, že nosná linka a návrat mého kolegy Marka Němce mě přesvědčily o setrvání v seriálu. S Markem Němcem jsme si coby herečtí partneři velmi rozuměli, s jeho odchodem ze seriálu mi odešel kamarád. Tenkrát jsem mu z legrace řekla, že tu na něj počkám. A dodržela jsem to. A je to o to lepší, že v dějové lince pokračuje i Saša Rašilov, se kterým nás pojí kamarádství už od dětství. Sounáležitost nás tří přinese řadu dobrodružství,“ slibuje Laurinová.