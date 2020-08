Hodnota reklamy v tisku, rozhlasu i venkovních prostorách v průběhu července meziročně rostla a tempem předstihla i televizi. Ta ale jako jediná přidala i v meziročním srovnání vývoje prvních sedmi měsíců roku.

Během července vzrostla hodnota inzerce podle ceníkových cen v rozhlasu na téměř 531 milionů korun, což představuje meziroční skok o osm procent. Z rádií to dělá rekordmany, ostatní mediatypy tempem růstu předstihla několikanásobně. Tisk přidal během července meziročně tři procenta, venkovní reklama a televize shodně po dvou procentech. Televize ale stále zůstává mezi těmito tradičními marketingovými kanály králem, co se týče celkové hodnoty inzerce. Ta činí přibližně 2,9 miliardy korun a o zhruba 817 milionů korun převyšuje součet tisku, rádií i venkovní reklamy. Ukazují to nejnovější srovnání ceníkové hodnoty reklamního prostoru od společnosti Nielsen Admosphere.

Údaje za prvních sedm měsíců roku ale stále ještě ukazují dopady pandemie koronaviru, která do světa reklamy citelně zasáhla. Během tohoto časového období rostla jedině televize, která meziročně přidala čtyři procenta. Ostatní kanály vykazovaly dvouciferný pokles. Obdobně navíc vypadala situace ještě v samotném červnu.

Nejhůře dopadla v prvních sedmi měsících roku venkovní reklama, v jejím případě se hodnota inzerce meziročně propadla o 27 procent na necelé 2,2 miliardy korun. To je ostatně pochopitelné, vzhledem k tomu, že zhruba od poloviny března do poloviny května platil v Česku nouzový stav, při němž měli lidé vycházet ven jen v nutných případech. Tisk, jehož prodeje klesaly rovněž kvůli pandemii a nouzovému stavu, vykazuje meziročně o 16 procent horší výsledek, když se dostal na částku 8,7 miliardy korun. O 12 procent na 3,9 miliardy korun pak meziročně poklesla i hodnota inzerce v rádiích.

Ani čtyřprocentní růst hodnoty inzerce v televizi ale tradiční kanály mediamixu nezachránil, kvůli dvouciferným poklesům v ostatních kategoriích vykazuje celková ceníková hodnota reklamního prostoru za prvních sedm měsíců roku 2020 přibližně 46 miliard korun. To je zhruba o dvě miliardy korun méně než za stejné období v loňském roce. Reálné propady pak mohou být ještě vyšší, vzhledem k tomu, že Nielsen operuje s ceníkovými cenami, ale média vycházejí zadavatelům inzerce vstříc slevami na reklamní prostor, které mohou činit například i 50 procent.

Je otázka, jestli hodnota reklamy v ceníkových cenách ve zbytku druhého pololetí dožene dosavadní propady. Pokud by k tomu nedošlo, narušily by se několikaleté nepřetržité růsty inzertních investic. Loni se podle Nielsen Admosphere zvyšovaly čtvrtým rokem v řadě a za celý rok dosáhly 119 miliard korun.