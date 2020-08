Genesis Growth Equity Fund I (GGEF I), fond rozvojového kapitálu specializující se na investice do malých a středních společností především v České republice a na Slovensku, úspěšně dokončil investici do majoritního podílu v R2B2, která poskytuje služby v programatické reklamě internetovým zadavatelům.

GGEF I bude i nadále spolupracovat se zakladateli R2B2 Kamilem Foltinem a Martinem Čelikovským. R2B2 je první investice fondu GGEF I.

Oba zakladatelé R2B2 si ponechají ve společnosti podíl, zůstanou aktivní a budou se i nadále podílet na strategickém směřování společnosti, na rozvoji nových služeb a regionálním rozvoji. Od srpna 2020 společnost vede nový generální ředitel František Bauma a nový technický ředitel Lukáš Alexandr, dlouholetí manažeři R2B2, kteří se zároveň stávají i jednateli společnosti.

R2B2 provozuje digitální reklamní síť zahrnující všechny obrazovky s internetovým připojením – počítače, mobilní zařízení a televizory. Společnost poskytuje služby více než 100 internetovým vydavatelům a televizním stanicím, které prodávají reklamní plochy reklamním agenturám a přímým inzerentům.

Marek Hoščálek, partner společnosti Genesis Capital Growth, který investici vedl, říká: „Úspěšná společnost, kterou zakladatelé vybudovali od nuly, na nás učinila velmi dobrý dojem. Oceňujeme také kvalitu manažerského týmu R2B2 a těšíme se na spolupráci. Věříme, že R2B2 má vynikající pozici, aby se podílela na očekávaném dalším rozvoji v oblasti programatické reklamy, což jí umožní dosáhnout dynamického růstu požadovaného pro investice našeho fondu.“

„Máme ambice být významným hráčem na trhu programatické reklamy, a to nejen na českém, ale prostřednictvím expanze i na dalších trzích. Naším cílem je i nadále přinášet vysokou úroveň našich služeb stávajícím i novým klientům,“ uvedli jednatelé Alexandr a Bauma.

Zakladatelé Foltin a Čelikovský chtějí v R2B2 i nadále působit. „Stále máme ambice zlepšovat služby společnosti nejen po stránce technologické, ale také do budoucna reagovat na výzvy a příležitosti, které obor programatické reklamy přináší. Jsme rádi, že můžeme spolupracovat s Genesis Capital Growth, který pro R2B2 představuje finančně silného partnera vhodného pro budoucí rozvoj,“ konstatovali

Jiří Beneš, řídící partner společnosti Genesis Capital Growth, dodal: „S potěšením oznamujeme první investici našeho nového fondu Genesis Growth Equity Fund I, který byl spuštěn v listopadu 2019. S dalšími investicemi se budeme řídit naší investiční strategií pro investice do společností se silným růstovým potenciálem a zkušenými a ambiciózními manažerskými týmy, které hledají kapitál a podporu pro další rozvoj svého podnikání, mezinárodní expanzi nebo investice do inovací. Genesis Growth Equity Fund I bude investovat do širšího spektra sektorů s preferencí pro B2B a spotřebitelské služby, výrobní firmy s výraznou přidanou hodnotou, obchodní modely založené na digitalizaci a firmy s technologicky pokročilými produkty a službami.“