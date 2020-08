ADVERTORIAL Event Arena je jednou z největších eventových agentur v Česku. Za sebou má stovky akcí všech rozsahů a bylo by jednoduché říci, že zkušený tým profesionálů se už asi nemůže v oblasti pořádání korporátních eventů nic nového naučit. Koronavirová opatření ale přivedla eventové agentury do specifické situace, popisovala šéfka Event Areny Kateřina Horynová.

Jsou virtuální eventy úplně jiná disciplína, nebo se v jejich tvorbě dá

navazovat na zaběhnuté postupy?

Z pohledu vyznění je to vlastně klasická akce, která musí po celou dobu udržet pozornost účastníků a musí předat sdělení, které klient předat chce. I virtuální event musí být show, na konci má být silný zážitek. Na druhou stranu má ale virtuální event svoje specifika a pravidla, která je třeba si osvojit, striktně je dodržovat a hledat nové přístupy. Takže když to shrnu, cíl je stejný, ale ve virtuálním eventu k jeho dosažení používáme jiné prostředky.

Kateřina Horynová, Event Arena

Můžete být konkrétnější?

Jedním z nejdůležitějších nástrojů je v online prostředí interaktivita. Chaty a live komunikace, kvízy, ankety… To je dnes samozřejmost, ale dá se jít mnohem dál. Využívat potenciál chování lidí na sociálních sítích a transformovat ho do virtuálního eventu.

Možná se nemění obsah a nutnost zapojení účastníka, ale velkolepou show přeci nelze srovnávat se skromnými online produkcemi. Je tu vůbec ještě nějaká podobnost?

Určitě ano. Vidím ji zejména v tom, že bez nápadu a kreativity dobrý event nikdy neuděláte. V konferenčním sále, ani v onlinu. Stejně tak se těžko obejdete bez technologií, i když v případě virtuálního eventu jde samozřejmě o technologie jiné. Ty v online prostředí dělají třeba 80 procent úspěchu.

Takže jste do těchto technologií museli investovat?

Investujeme hlavně do lidí. Abychom zůstali vpředu, musíme vždy pracovat s tím nejlepším, co v daném segmentu existuje. I v případě technologií využívaných pro virtuální prostředí ale hodně záleží na lidech. Technologie je třeba správně zvolit, protože ne vše je vhodné pro každý tip zadání, a potom je také musíte umět efektivně využívat. Ani nejdražší technologie vám samy o sobě, bez kreativního přístupu lidí, ještě zážitek nezaručí. V Event Areně jsme se právě na spojení IT světa a kreativity hodně zaměřili, máme nově v našem teamu nejen IT specialistu, ale i 3D grafika a animátora.





Které akce se v poslední době v tomto ohledu nejvíce povedly?

Hned v dubnu jsme pořádali slavnostní vyhlášení Výročních cen České eventové asociace. Tam se dokonce podařilo propojit virtuální event s klasickým a vznikla nám krásná hybridní akce. V květnu jsme připravili třídenní Sales and marketing virtual conference Lego REEMEA, kde jsme měli zhruba 220 online účastníků ze třinácti zemí. Následovala třídenní konference pro IBM a významnou akcí určitě byla i první virtuální konference České spořitelny. Aktuálně do konce roku připravujeme dalších deset virtuálních eventů a musím říct, že celý tým to moc baví.

Utichne virtuální život v Event Areně, až bude po covidu?

Virtuální eventy nebo online konference si v našem portfoliu udrží i potom pevné místo. Mají svoje kouzlo a spoustu výhod: bezpečnost, rychlost, větší počet diváků, práci s obsahem, měřitelnost a tak dále, někdy mezi ně může patřit i nižší cena. Na druhou stranu žádná virtuální akce nenahradí setkávání lidí a networking. Navíc nesmírně zajímavé je potom spojení obou přístupů do hybridní podoby, kdy je klasický živý event obohacen využitím online platformy.

Foto: archiv Event Arena

Foto: IBM

Foto: Adam Costey