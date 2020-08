V Evropě rychle roste poptávka po digitálních B2B řešeních bez prostředníků, říká zakladatel Creative Docku Martin Pejša.

V Evropě se Creative Docku velmi daří. V oblasti exekuce, provozu a scalingu startupových řešení patří mezi špičky v oboru a do světa už vyslala firma několik desítek úspěšných projektů, v Česku jde například o Zonky, HoppyGo nebo Mall Pay. „Na trhu vznikají spíše lokální hráči, protože na našem příkladu vidí rychlý růst celého segmentu. I proto se snažím Creative Dock posouvat k evropské propozici s pobočkami ve velkých zemích. Jsme schopni přidávat dvě tři země ročně. A díky nám mohou svá řešení rozšiřovat (expandovat) na celý evropský trh. V další fázi chceme firmám z Asie nebo USA pomáhat. Pro ně bude zajímavé mít na to firmu, která rozumí celému prostředí a dokáže projekty scalovat v rámci Evropy,“ popisuje hlavní postava Creative Docku Martin Pejša.

V kterých oblastech kvůli pandemii vzrostl nejvíce zájem o digitalizaci?

Například sektor automotive je náchylný k disrupci, což je vidět na nárůstu hodnotu Tesly. Napříč Evropou je vidět, že automobilky šetří, velká ochota investovat kvůli koroně není. Nejrychleji rostoucí segment je zdravotnictví (eHealth), dále pojišťovnictví. Banky se hodně posunuly v digitalizaci a pojišťovnictví je tak čtyři až sedm let za nimi, ten tlak na digitální řešení je u nich nyní velký. Nejsou krizí příliš ovlivnění, je to bezpečný byznys a mají peníze na investice. Digitální boom se projevuje i na zájmu z logistiky nebo retailu a e­‑commerce. V Německu je hodně B2B firem, které nyní chtějí své vztahy digitalizovat a fungovat bez prostředníků. Začíná to být velké téma.

V první linii pomoci byly rychlostí a řešeními v řadě případů právě startupy. Vznikla řada iniciativ, ale postupuje se jen velmi pomalu…

Je velký rozpor v tom, co politici, třeba i v dobré víře, chtějí, a co je schopna státní správa udělat. Hned na začátku pandemie jsme vytvořili Covid selfchecker, apku na samoanalýzu podle standardů WHO a direktivy ministerstva zdravotnictví. Člověka to podle závažnosti příznaků orientovalo, kam má jít, a co případně dělat. Přihlásilo se do ní přes 100 tisíc lidí. Nabídli jsme systém bezplatně ministerstvu zdravotnictví, ovšem nic neměli zájem využít, nevzali si nikdy data, ani analytiku. Rozumím těžkostem kluků z iniciativy covid19, vytvořit řešení je jednoduché, ale předat data a donutit státní správu, aby je skutečně využívala, je někdy nadlidský úkol a je to hrozná škoda. Podobně třeba projekt Chytré karantény dostal stát hotový na konci března a pak vše několik měsíců stálo na místě.

Jednáte nějak se zástupci státu, aby byli schopni inovativních řešení lépe využívat?

V rámci iniciativy FirmySobě se snažíme státu vysvětlit a poradit, kde a jak by bylo dobré pomoci na základě zpětné vazby od firem. Čerpání státní pomoci se pohybuje na úrovni jednoho procenta slíbené celkové částky. Banky jsou obezřetné a v dané situaci příliš půjčovat nechtějí. V září budeme proto spouštět peer to peer platformu pro malé a střední firmy a nabídneme možnost získání úvěrů či financování. Bude fungovat na podobné bázi jako Zonky, propojíme subjekty a investory a oni se budou přes platformu domlouvat.

Celý článek si můžete přečíst v časopise Marketing & Media, který vychází v pondělí 17. srpna 2020. Přeplatit si ho můžete zde.

Foto: Vojtěch Resler