Společnosti Nestlé se zatím navzdory krizi obchodně opravdu daří, říká šéf české a slovenské pobočky Torben Emborg. Ještě více se zaměří na rostlinné produkty.

Šéf české a slovenské pobočky Nestlé Torben Emborg je velkým zastáncem home office v době aktuální krize. Společnost ji podle něj zvládá velmi dobře a výroba běží od začátku takřka nepřetržitě. Ani obchodně si v Česku švýcarský potravinářský gigant nevede špatně, výpadek prodejů v době nouzového stavu se napříč firmou vykompenzoval. Investice do marketingu, inovací v oblasti snižování cukru a soli a v neposlední řadě do udržitelnosti budou prý dále pokračovat bez větších škrtů.

Které produkty během nouzového stavu a v následujících týdnech a měsících fungovaly nejlépe a kde se naopak prodeje zasekly?

Ty dopady se velmi lišily v závislosti na produktech. Samozřejmě to nejvíce postihlo kategorii „out-of-home“, zde byly opravdu velké propady. Ale dalším segmentům se naopak dařilo dobře. Obecně vzato, cokoli, co zahrnovalo konzumaci v domácím prostředí, během první části pandemie rostlo, protože lidé se zásobovali. A u některých značek ty pozitivní dopady setrvávají doposud. Je to například Maggi, u této značky se prodeje drží stále vysoko. Je zde také faktor konzumace kávy, která se z „venku“ rovněž přesunula do domovů. Celkově vzato, z krize zatím vycházíme spíše pozitivně.

Dominantním prodejním kanálem jsou pro vás kamenné obchody, ale oblast online rychle roste. Jak to vnímáte?

E-commerce rozhodně raketově rostla, jednalo se až o 80procentní nárůst prodejů. V rámci celého portfolia jde ale pořád o méně než pět procent, i když se to opět liší podle kategorií. U některých je to číslo v rámci online prodejů daleko vyšší. Například u produktů pro domácí mazlíčky, kávy, konkrétně u Nespres­sa, dobře si v internetovém prodeji vede také dětská výživa.

Plánujete svoji přítomnost v e-commerce ještě posilovat, například prostřednictvím e-shopů pro jednotlivé značky?

My máme e-commerce byznys poměrně dobře rozvinutý, spolupracujeme se všemi hlavními hráči na trhu. V případě Nespressa máme vlastní e-shopovou platformu, značka takto funguje, co si pamatuji. Také máme online obchod pro Nescafé Dolce Gusto. Nic nad rámec těchto platforem v tuto chvíli neplánujeme.

Přesto. Neláká vás více si sáhnut na data o zákaznících? To by další online platformy mohly zajistit…

Určitě nás to velmi láká, ale myslím, že na to není potřeba mít za každou cenu vlastní obchod. Lze je získávat i skrze partnerství s velkými e-commerce hráči.

Foto: Vojtěch Resler