V novém seriálu Sestřičky Modrý kód, jehož první díl uvidí diváci televize Prima tuto sobotu ve 20:15, si zahraje i biatlonistka Gabriela Koukalová. Pro bývalou sportovkyni je to první větší herecká zkušenost.

„Je to moje první větší herecká zkušenost, první s dialogy. A musím říct, že je to zajímavé řemeslo, díky kterému si člověk může vyzkoušet mnoho profesí. Já jsem byla zvyklá na monotematické činnosti, herectví je v mých očích proto hodně zajímavé. Kdyby přišla nějaká další nabídka, asi bych ji neodmítala,“ uvedla Gabriela Koukalová po prvním natáčecím dni.

Ten se odehrál v místech, které velmi dobře zná – v tréninkovém středisku biatlonistů v Jablonci nad Nisou. „Tady jsem zažila spoustu těžkých i hezkých chvil. Od dvou let jsem se tu učila lyžovat. Jen co jsem se naučila chodit, naši mě tu zkoumali, jestli jsem vhodný adept na lyžování. Před třemi lety jsem si řekla, že sem už v životě nevkročím. Je to poprvé, co jsem se sem dostala od konce kariéry,“ přiznala Koukalová v pořadu Showtime na Primě. V roce 2018 vydala knihu Jiná, v níž podrobně líčila své začátky, zákulisí biatlonu a vztahy mezi členy týmy.













Životní příběh Gabriely Koukalové byl přitom inspirací tvůrcům Sestřiček pro vznik postavy Andy, mladé nadějné biatlonistky, jejíž představitelkou je patnáctiletá Amélie Pokorná. Talentovaná herečka kvůli roli podstoupila tvrdou přípravu na kolečkových lyžích pod vedením Michala Šlesingera. „Je to strašně těžké. Už dvakrát jsem se vysekala tak, že mám na nohou jizvy. První dny tréninku byly strašně náročné, trénovali jsme za každého počasí, v dešti, v zimě, ve vedru,“ vzpomíná na těžké začátky Amélie, seriálová dcera Adély Gondíkové a Petra Vaňka, skutečná dcera herečky Lucie Zedníčkové a producenta Víta Pokorného.



Amélie Pokorná

Setkání s předobrazem její seriálové postavy bylo pro půvabnou mladou herečku splněním snu. „Je to pro mě velká čest, ale i stres. Přece jenom tvářit se jako dokonalá biatlonistka, když tu skutečnou máte za zády, není jednoduché. Ale moc si vážím toho, že jsem se mohla s Gabrielou Koukalovou potkat, je skvělá, pomáhala mi,“ přiznává Amélie Pokorná, která hned v prvním díle předvede ukázkovou jízdu.

První díl seriálu Sestřičky přinese televize Prima v sobotu 29. srpna ve 20:15, další díly pak každé pondělí a středu ve stejném čase.

Foto: Prima TV

