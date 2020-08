Těm, kteří se rozhodli omezovat spotřebu masa, se na trhu pomalu rozšiřují možnosti. K řadě řetězců nabízející vegetariánské produkty se nyní přidává společnost KFC se speciálním burgerem.

„Už nějakou dobu pozorujeme rostoucí poptávku po vegetariánské alternativě. Zařadili jsme proto poprvé v historii českého KFC do nabídky nové vegetariánské sendviče Vege Halloumi,“ uvedl Libor Hubík, prezident KFC pro Česko a Rakousko.

V novém vegetariánském burgeru jsou klasické kuřecí kousky nahrazeny kyperským sýrem halloumi. V nabídce je také halloumi varianta kultovního Twisteru. „Lidé k nám chodí pro to, že jsme specialisté na produkty z čerstvého kuřecího masa, které upravujeme do jejich oblíbené marinované a smažené podoby. Ale doba se mění, a i já, ačkoli maso miluji, mám někdy chuť dát si něco bez něj. Nestaneme se vegetariánskou restaurací, ale chceme, aby měl náš zákazník možnost volby,“ dodal Libor Hubík.

Vegetariánům jdou naproti i jiní.

Společnost Ikea v srpnu uvedla na trh své švédské kuličky, ovšem vyrobeny bez masa. Jak Ikea konstatovala v tiskové zprávě, tyto nové kuličky by měly mít na rozdíl od masových o čtyři procenta menší klimatickou stopu. Vegetariánskou verzi párku v rohlíku Korvmoj Ikea nabízí dva roky a zeleninové kuličky pět let.

V druhé polovině května vstoupila na český trh vegetariánskou značku The Vegetarian Butcher společnost Unilever. Značku původně založil v roce 2010 nizozemský farmář Jaap Korteweg. Unilever ji koupil o osm let později. Nyní firma výrobky pod touto značkou u nás prodává v řetězci Albert a také prostřednictvím Rohlíku. V nabídce je například burger, nugety či mletá směs například na přípravu omáčky bolognese. The Vegetarian Butcher dodává také do fastfoodového řetězce Burger King (Rebel Whopper). V retailu mu pak u nás konkuruje od loňského listopadu značka Garden Gourmet od Nestlé (Globus, Kaufland, Tesco, Billa) a Next Level Meat od Lidlu, v online prodeji Rohlíku a Košku s ním soupeří značka Beyond Meat (k dostání rovněž v Makru).

Loni uvedl svou vegetariánskou variantu burgeru také český výrobce alternativní stravy Mana. ManaBurger se začal prodávat prostřednictvím předobjednávek v prosinci, ty byly následně během jara distribuovány zákazníkům. ManaBurger je v nabídce Rohlíku i Košíku, přímý prodej je k dispozici zatím jen obyvatelům Prahy.

Zatím se ovšem výrobci masných produktů, dodavatelé masa či jeho prodejci bát nemusí. Rostlinné produkty — ačkoliv rychle rostou — jsou stále spíše zpestřením v jídelníčku Čechů. Co by ovšem měli brát v potaz, jsou důležitá kritéria při rozhodování o koupi, a těmi jsou čerstvost, dobrá kvalita a dobrá chuť, nepoužívání chemie a to, že maso dobře vypadá. Poslední zmíněné kritérium se podařilo naplnit například nově v Makru, kde se po letech rozhodli ve spolupráci s agenturou Leo Burnett k radikální změně a v Průhonicích přestavěli celou sekci masa, následovat budou další prodejny.