Mediální zastupitelství Atmedia dosáhlo v červenci nejvyššího podílu na sledovanosti od svého založení v roce 2008 – 5,1 % v CS 15–69, což je meziročně o 10 % více, uvádí společnost v tiskové zprávě.

V současnosti Atmedia na českém televizním trhu obchodně zastupuje 29 tematických televizních stanic, z nichž 24 je zapojeno do oficiálního elektronického měření sledovanosti. Do jejího portfolia patří filmové, seriálové, dokumentární, sportovní, hudební i dětské televizní stanice, které měsíčně oslovují společně v průměru 5,3 milionu diváků starších 4 let.

„Za nárůstem podílu na sledovanosti Atmedia stojí jak rozšíření portfolia o tematické stanice Discovery Channel, Eurosport 1 a TLC, ke kterému došlo na začátku roku, tak kontinuální nárůst sledovanosti některých tematických televizních stanic. Diváci mají stále větší zájem především o filmové, seriálové a dokumentární stanice, některé z nich mají meziročně dokonce více než dvojnásobnou sledovanost,“ popisuje Michaela Vasilová, Managing Director Atmedia.

Zájem o tematické stanice je nejvyšší především o víkendu, přičemž podíl na sledovanosti dosahuje téměř 6 %. Podle Vasilové by se měl podíl na sledovanosti Atmedia v druhém pololetí letošního roku ještě zvýšit. „Vedle rostoucího zájmu o tematické televizní stanice by se na sportovní stanice měly ve větší míře vrátit atraktivní přímé sportovní přenosy, které jsou mezi diváky velmi oblíbené. Atmedia má v portfoliu hned tři sportovní stanice – Sport 1 a Sport 2, které jsou domovskými stanicemi Formule 1, a Eurosport 1, jenž bude na podzim vysílat cyklistické závody Tour de France, Giro d´Italia a La Vuelta. Na konci září se také bude konat tenisový Roland Garros,“ uvádí.

„Jsme rádi, že zájem o tematické televizní stanice mezi českými diváky stoupá. Tematické stanice jsou i díky společnosti Atmedia přirozenou součástí mediálních kampaní a díky rostoucí sledovanosti jejich význam roste. Již více než 10 let budujeme trh tematických televizních stanic v České republice, na což se budeme soustředit i nadále,” dodává Michaela Vasilová.