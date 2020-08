Alza.cz přidává do nabídky další segment. Prostřednictvím partnerského prodeje mohou od čtvrtka zákazníci na e-shopu nakoupit také nápoje. V první vlně jde o vína a destiláty, brzy však v sortimentu najdou také pivo a nealkoholické produkty jako minerální vody, limonády nebo energetické nápoje.

Lidé mohou v první fázi vybírat z téměř 700 druhů tichých vín, šampaňského a sektů z Čech, Moravy i ze zahraničí (Francie, Chile, Španělsko, Nový Zéland atd.). V nabídce je celá řada odrůd, oblastí i vinařství v různých cenových hladinách. Spolu s tím firma zalistovala i bezmála 600 druhů destilátů – od prémiových rumů, přes pálenky až po vyzrálé whisky. Prodej všech alkoholických produktů podléhá na Alze kontrole věku nakupujícího, a to jak na webu, tak i při převzetí zboží.

„Nápoje jsou další z velkých kategorií, které můžeme zákazníkům nabídnout díky našemu partnerskému programu Alza Dropshipment. Máme radost, že se nám podařilo získat silné partnery v oblasti, jež má tradiční zakotvení spíše v retailu. Letošní jaro totiž ukázalo, že obliba online nákupů roste, a to i v dříve typicky kamenných segmentech. Díky této nové spolupráci budeme moci na zvýšenou poptávku reagovat a prostřednictvím virtuálního tržiště přinášet zákazníkům to, co opravdu chtějí,“ vysvětluje místopředseda představenstva Petr Bena s tím, že v těsném závěsu po alkoholických nápojích přijdou na řadu i nealkoholické produkty jako minerální vody, limonády apod.