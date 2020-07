Po změně stanov asociaci opustily Ogilvy One

a Ogilvy Performance marketing

Mimořádná valná hromada Asociace komunikačních agentur (AKA), během níž bylo zvoleno nové prezidium, prezident a schváleny nové stanovy, má své první následky. Organizaci minulý týden opustily dvě ze tří entit skupiny Ogilvy — Ogilvy One a Ogilvy Performance Marketing. Zůstává jen reklamní agentura Oglivy. „Je to z toho důvodu, že nové stanovy dle mého názoru dělí členy na dvě skupiny. Na ty, kteří mají plná práva, oproti těm, kteří mají práva zkrácena, protože patří do mezinárodní skupiny. Protože nemůžeme vyvíjet stejnou činnost jako před změnou stanov, nemá pro nás důvod financovat tři členství,“ uvedl k tomu šéf tuzemské pobočky komunikační skupiny Ogilvy Ondřej Obluk.



K otázce, jaká je po valné hromadě situace v asociaci, pak jen odvětil, že mu to „nestojí za komentář“. Stejně nechal otázky na dění v AKA bez komentáře i Marek Slezák, šéf agentury Boomerang Communication, který byl hlavou asociace dva měsíce od konce letošního května, než ho nahradil staronový

prezident Jan Binar z McCann Prague. Jeho komentář k dění v AKA, který poskytl redakci Marketing & Media, čtěte na protější straně. Do budoucnosti AKA se Binar dívá s optimismem, podle všeho v oborové organizaci ale

nepanuje nejlepší nálada. Z trhu zaznívá, že by ji mohly opustit další agentury. Spekulovalo se například o agentuře WMLY&R. Její šéf Daniel Živica to ale rázně popřel.



„Rozhodně to není pravda, nemá to v plánu nikdo další z členů holdingu,“ řekl. K dění v asociaci dodal, že neočekává žádné drama a situace se uklidní. Sám Živica navíc zůstal členem i nového prezidia, které má po

mimořádné valné hromadě sedmnáct členů místo původních patnácti. „Při volbě jsem díky hlasům dostal silný mandát, což mi dává možnost odvádět pečlivou práci pro asociaci. Pozitivní také je rozšíření zástupců ze sekce

nezávislých agentur,“ dodal Živica.

