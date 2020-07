Nový CMO módního e-shopu Zoot bude mít na starosti šedesátimilionový rozpočet. Jako člen hlavního vedení firmy se bude podílet na její strategii a za úkol má posílit brandový i výkonnostní marketing.

„Náš marketing byl vždy založen na vtipu, nápadech, překvapivosti a značce, která v lidech vyvolává radost. Chceme, abys tyto vlastnosti nakopnul a přinesl novou kreativní energii a nápady, které toto podpoří,“ píše Zoot na svém webu, kde nabídku na pozici CMO zveřejnil.

On-line obchod má podle inzerátu dva miliony návštěv měsíčně a v plánu je další expanze, hlavně přes výkonnostní marketing. Podle příspěvku finančního ředitele Zootu Lukáše Uhla na profesionální sociální síti LinkedIn bude mít nový CMO na starosti rozpočet 60 milionů korun ročně.

„Firmu jsme stabilizovali, nepálíme peníze a chceme nakopnout růst,“ ujistil také Lukáš Uhl.

Zoot má totiž za sebou nelehké období. Firma letos prošla reorganizací, která nastala po rok trvající insolvenci, protože dlužila věřitelům zhruba 783 milionů korun. Od té doby je majitelem Zootu společnost Company New spadající pod investiční skupinu Natland. Uhl během reorganizace řídil z pozice CEO a krizového manažera, aby se následně přesunul na pozici Group CFO.

Generálním ředitelem Zootu i skupiny Company New je od konce června Milan Polák, zakladatel módní společnosti Different, která se ve stejné době propojila se Zootem prostřednictvím akciových podílů. Ve stejné době do Zootu přišla i Simona Poláková, spoluzakladatelka firmy Different. Ujala se pozice Head of Buying, na starosti má celý nákupčí tým, vztahy s dodavateli a též privátní značku ZOOT.

Na začátku června pak ZOOT spustil vlastní tržiště, přes nějž mohou zboží prodávat i další obchody a značky. Jako první se přidal Under Amrour a v další vlně Pietro Filipi, Kara, Styx či Econea. Do příštího roku na něm společnost chce prodávat na dvacet tisíc produktů od partnerů. Podobná partnerská tržiště jsou trendy i u velkých e-shopů. Během pandemie koronaviru tuto část byznysu výrazně posílila Alza i Mall.cz.