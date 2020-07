Dnes vychází nové číslo E15 Magazínu plné rozhovorů s inspirativními lidmi, kteří uplynulou krizi vnímají spíše jako příležitost, než aby propadali skepsi a beznaději. Jejich podnikání zasáhla koronavirová pandemie, ale přesto nerezignovali. I proto nese další E15 Magazín titulek ŽÁDNÝ STRACH.

Byznys Olivera Dlouhého, zakladatele vyhledávače letenek Kiwi.com, srazila pandemie na dno. „Je to těžké, smůla. Ale mám dvě možnosti. Pracovat na tom, abychom já jako člověk i můj byznys přežili, nebo brečet. Zvolil jsem první variantu. Věřím, že svět bude zase brzy v pořádku,“ zůstává přesto optimistický. Spoluzakladatel moderní éry nápojové značky Kofola Jannis Samaras už podobnou zkušenost navíc měl. Když v Krnově v sedmadevadesátém roce začínal, přišly povodně, všude byl metr a půl vody a nikdo nevěděl, co bude dál. Přesto je i teď znovu přesvědčen, že celá krize je jen krátkodobá epizodka v dějinách lidstva a úplné nic v historii planety. „Jen to svědčí o úzkosti ve společnosti. Reálné nebezpečí je neúměrné emocím s ním spojeným. Jenže kvalita života se neodvíjí od toho, kolik stihnu, ale třeba od toho, kolik času trávím s blízkými,“ myslí si.

Pro hlavní rozhovor si E15 Magazín vybral režiséra Jiřího Stracha, který má na věc vlastní, osobitý názor. „Co se vlastně stalo? Nic moc. Vždyť nám se nic neděje. Přišla trošku facička a my jsme se rozklepali jak největší poserové. Představte si, jak by to vypadalo, kdyby opravdu přišlo něco fatálního,“ říká.

Spoustu dalších rozhovorů s inspirativními osobnostmi naleznete v následujících měsících i na webu e15.cz a v deníku E15.

Dvouměsíčník E15 Magazín vydává redakce deníku E15. Každé číslo je hloubkovou sondou do jednoho aktuálního byznysového segmentu a utváří tak platformu pro odborné diskuze o klíčových tématech. Věnovat se jim letos bude na čtyřech konferencích: první se bude konat 10. září a zaměří se na eko byznys, druhá se uskuteční 24. září na téma rodinné bohatství, třetí o měsíc později – 22. října a bude se věnovat novým technologiím. Poslední letošní konference se uskuteční 5. listopadu a jejím tématem bude móda v Česku.

Pro letošní rok se čtenáři mohou těšit na další magazíny věnované inovacím a novým technologiím, vizionářům či na rozhovorový speciál a žebříček nejbohatších Čechů spolu s žebříčkem top žen v byznysu.