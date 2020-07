Desátý ročník festivalu Prague Pride, proběhne letos bez průvodu. V kampani upozorňuje na to, že chce lidi propojovat prostřednictvím streamů, poběží pět hodin denně od 3. do 9. srpna.

Zatímco ve světě bylo zrušeno na 400 Pride festivalů, letošní Prague Pride proběhne a slibuje rekordní počet festivalových míst, více jak sto pridových událostí v Praze i regionech, pět hodin živého vysílání denně či duhově nasvícené budovy po celém Česku. Poprvé v jeho historii propojí nejen LGBT+ lidi prostřednictvím interaktivního online vysílání Pride stream. Hlavní motto letošní kampaně i cíl samotného festivalu je „Prague Pride nás propojí LIVE“.

V kampani je jako motiv použita duhová vlajka, symbol Pride. „Funguje jako komunikační kanál mezi lidmi, kteří nemohou být fyzicky spolu, ale jsou součástí Pride. Vlajka se chová jako obrazovka a má schopnost propojit lidi a tak je přenést do atmosféry festivalu,“ vysvětlili tvůrci kampaně. Na jejím vzniku se podílela Kreativní agentura Digitální crew 6543, mediální agentury Kofein a DigitalAd a produkční agentury Breathless FIlms či UPP. Kampaň běží především online, ale i v tisku, na venkovních nosičích i při eventech. Spot režírovaly Karolína Matušková a Lucie Zelmanová.

„Chtěli jsme zdůraznit téma propojování, které je pro nás velmi důležité. I jako LGBT+ lidi se musíme vzájemně poznávat, protože to, že jsem třeba lesba, neznamená, že rozumím trans lidem. Nechceme ale zůstat jen u LGBT+ lidí, ale komunikovat i s lidmi kolem nás. Desátý Prague Pride si prostě klade za cíl spojit celé Česko,“ říká ředitelka festivalu Hana Kulhánková. Na program by tak organizační tým rád nalákal co nejvíce lidí z celé republiky – od LGBT+ jednotlivců i organizací přes heterosexuální veřejnost po partnery a lidi z institucí z hlavního města i regionů.

Stream z festivalových událostí bude možné sledovat každý den od 16 do 21 hodin na Facebooku a YouTube Prague Pride. Přenosy budou interaktivní – lidé budou moci komentovat nebo třeba psát dotazy diskutujícím. Přenášet se bude ze dvou míst, studia Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Divadla U Valšů v sídle organizace ŽIVOT90.

Změny kvůli pandemii

Do plánů festivalu Prague Pride, který se připravuje prakticky hned od konce uplynulého ročníku, zasáhla opatření spojená s pandemií koronaviru už v březnu, kdy se musela jeho koncepce přpracovat. Původním tématem letošního ročníku měl být safece space neboli bezpečný prostor. „Vyšli jsme z průzkumu mezi návštěvníky, podle nichž je festival místem, kde se cítí být v bezpečí a mohou být sami sebou. Chtěli jsme tím způsobem oslavit náš letošní jubilejní desátý ročník. Celé jsme to ale kvůli covidu museli přeměnit a sáhli jsme k tématu propojování, ať už jde o účastníky festivalu nebo otevírání LGBT témat celé veřejnosti,“ vysvětluje šéf Prague Pride Czeslaw Walek v rozhovoru pro Marketing a Media, který vyjde v pondělí 3. srpna.

Kvůli koronaviru došlo také ke zmiňovanému zrušení sobotního průvodu nebo tradičního programu na Letné. I zahájení festivalu na Střeleckém ostrově, kterého se dříve účastnily až 4000 lidí, bylo omezeno maximálně pro 1000 lidí. Během loňského ročníku se festivalu účastnilo 75 tisíc lidí, na průvod přišlo 35 tisíc lidí. Podle průzkumu pořadatelů utrácí hosté Prague Pride během festivalového týdne zhruba 280 milionů korun.

Záštitu festivalu udělil primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib, senátor Petr Holeček, náměstek primátora hlavního města Prahy Petr Hlubuček, starosta Městské části Prahy 1 Petr Hejma a radní hlavního města Prahy Hana Třeštíková. Už podruhé bude v první den Prague Pride (letos je to pondělí 3. srpna) vyvěšena duhová vlajka i přímo na budově magistrátu.

Partnery festivalu Prague Pride jsou společnosti Vodafone, Coca-Cola, Pivovary Staropramen, Microsoft, ING Bank, Primeros, Google, Wolt, Každá plechovka se počítá, Hotel Leonardo, Hotel Duo a Arin Services. Vedle Magistrátu hlavního města Prahy ho podporují také další české i mezinárodní instituce: Evropská komise, Velvyslanectví Spojených států amerických, Friedrich-Naumann-Stiftung, Česko-německý fond budoucnosti, Městská část Praha 1 a Úřad vlády.

„Rádi se znovu stáváme generálním partnerem festivalu Prague Pride, který vnímáme nejen jako oslavu svobody, ale zároveň jako příležitost upozornit na palčivá témata. Z loňského průzkumu vyplynulo, že v Česku každý druhý absolvent v prvním zaměstnání svou sexuální orientaci tají, ačkoli byl otevřený během studia. V zaměstnání se ale bojí negativních reakcí,“ uvedla Jana Vychroňová, manažerka pro diverzitu a inkluzi ve společnosti Vodafone Česká republika s tím, že diverzita a inkluze patří k hlavním hodnotám firmy.