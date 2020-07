Útraty za placenou propagaci na sociálních sítích rostly na čísla před koronavirovou pandemií, ale cena za proklik je meziročně stále nižší, což je pro firmy příležitost. Stejně tak mají značky šanci oslovit zákazníky přes videoobsah, ukazuje čtvrtletní zpráva společnosti Socialbakers.

Celosvětové útraty za reklamy na sociálních sítích narostly o 26,2 procenta během druhého čtvrtletí oproti úrovni na konci prvního kvartálu. Během posledních dvou týdnů v červnu ovšem zamířily dolů kvůli akci #BlackoutTuesday a bojkotu Facebooku a dalších sociálních sítích. Nejvýrazněji byla situace znát v Severní Americe, kde výdaje na reklamu klesly takřka o 32 procent. Ukazuje to studie Social Media Trends Report od Socialbakers, unifikované digitální platformy sloužící k optimalizaci firemní komunikace na sociálních sítích a digitálního marketingu.

„Všimli jsme si propadu už začátkem června, především v USA. To souvisí právě s #BlackoutTuesday. Prakticky okamžitě se útraty vrátily k normálu, protože značky nemají k Facebooku alternativu, přes níž by mohli oslovit a zapojit uživatele v podobném měřítku. Další pokles přišel na konci měsíce a je spojený s bojkotem sociálních sítí, jenž by mohl ovlivnit výsledky i v průběhu třetího kvartálu,“ uvedl Yuval Ben-Itzhak, CEO, Socialbakers.

I když se započítá pokles útrat na konci června, v některých oborech rostly výdaje za placenou reklamu opravdu významně. Šlo především o oblast ubytování, kde ve srovnání s koncem prvního kvartálu výdaje narostly o více než 151 procent, a E-commerce, která za steonou dobu vyrostla o 76,3 procenta.

Šance v proklicích a videích

Celosvětově také během druhého čtvrtletí o 55,3 procenta narostla průměrná cena za proklik (CPC) u placených příspěvků. Co se týče profilů brandů, šlo o nárůst 42,7 procenta na 0,107 dolaru. Socialbakers na druhou stranu upozorňuje, že pro reklamu v hlavních feedech sociálních sítí je CPC meziročně stále takřka o čtvrtinu nižší. „Pro značky, které na to mají rozpočet, to znamená příležitost oslovit širší publikum, než by bylo normálně možné,“ píše se ve zprávě.

Nejčastěji se utrácelo za reklamu na takzvané zdi Facebooku (59,7 procenta), dále to pak byl feed Instagramu a Stories. Míra prokliků byla pak opět nejvyšší na zdi Facebooku (1,85 %). Za ní ale následovala videa na Facebooku a (0,79 %) a Instagramu (0,56).

Tento trend souvisí i s tím, že je od března i kvůli pandemii a s ní spojenými karanténami obecně vyšší zájem o videoobsah na všech sociálních sítích. Nejvíce videí od profilů brandů je na Twitteru, kde se tento podíl počítá na 20 procent. Významně ale roste i formát Facebook Live, jenž užívání se během posledních čtyř měsíců zvýšilo o 126 procent.

„Vzhledem k tomu, že formát live videí vykazuje vytrvale vysoký engagement, předvídáme, že značky budou kanály typu Facebook Live využívat stále častěji i během třetího a čtvrtého kvartálu letošního roku. Značky, které do živých videí neinvestují, nechávají engagement ležet ladem,“ uvedl Yuval Ben-Itzhak.

V České republice není nárůst tolik znatelný a video formát tvoří v červnu méně než patnáct procent z celkového obsahu na Twitteru. Video na Facebooku a Instagramu tvoří kolem 10 až 12 procent z celkového obsahu. Oproti globálu je ale zajímavé, že v ČR je větší obliba videa na Instagramu než na Facebooku. Poměr video formátu napříč platformami je v ČR též daleko vyrovnanější.