Společnost Incomind provedla rozsáhlý průzkum s názvem Mall Shopper IN Change, který mapuje, jak koronavirová krize ovlivnila uvažování a nákupní zvyklosti českých zákazníků a co lze od těchto změn očekávat do budoucna. Některá data z této studie Incomid poskytla týdeníku MAM do aktuální infografiky.

Co nám vadilo?

„V hlavním období krize nejvýrazněji poklesly nákupy odívání, obuvi a sportovního zboží — tři pětiny Čechů je nenakupovaly vůbec, šestina v menším rozsahu. K zásadnímu poklesu nákupů došlo také v případě dalších kategorií,“ vysvětluje Tomáš Drtina, ředitel společnosti Incomind a dodává, že lidé začali své nákupy více plánovat a snažili se omezit a zefektivnit návštěvy obchodů (větší nákupy méně často, méně exponované časy apod.).

„Online byl částečným substitutem obvyklých nákupních míst u všech sledovaných segmentů. Na internetu bylo učiněno 12 až 19 procent nákupů non-food kategorií, nejvíce pak v kategorii módy,“ říká Drtina.

Necitelněji lidé během krize vnímali omezení, která jim znesnadnila nebo znemožňovala setkávat se s blízkými lidmi, ať už šlo o rodinné příslušníky nebo přátele. Nošení roušky vnímala jako velmi omezující necelá třetina dotázaných. Zhruba čtvrtina se pak cítila výrazně dotčena zrušením kulturních či sportovních a jiných akcí, což alespoň částečně vadilo další třetině respondentů. Více než každý druhý dotázaný pak uváděl, že mu vadilo (výrazně nebo částečně), když nemohl do restaurací a kaváren, nefungovaly služby nebo byl omezen provoz nepotravinářských prodejen. V tomto ohledu lidé nejvíce postrádali možnost obstarat si potřeby pro domácnost, obuv a oblečení, elektroniku a sportovní zboží. Rovněž jim vadilo celkové omezení provozu nákupních center.

