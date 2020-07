ADVERTORIAL Na jaře bylo posláno o 134 procent více skupinových zpráv a počet skupinových hovorů vzrostl o 370 procent, říká Daniela Ivanova ze společnosti Viber.

Nemožnost stýkat se s rodinou, kolegy nebo spolužáky v průběhu pandemie, způsobila převratnou změnu ve způsobech komunikace. Jedním z nich, který se v této době osvědčil, jsou komunikační aplikace. Na to, jaké možnosti a benefity nabízejí, jsme se zeptali ředitelky pro byznys development pro střední a východní Evropu ve společnosti Rakuten Viber, Daniely Ivanovy.

Pandemie a omezení fyzického kontaktu s lidmi mimo nejbližší rodinu způsobila zvýšenou poptávku po možnostech komunikovat online. Jak moc projevila?

Viber patří globálně mezi nejpoužívanější komunikační aplikace, v průběhu jara jsme ale zaznamenali zvýšené využívání aplikace a obzvláště vybraných funkcí jako jsou skupinové konverzace a skupinové hovory. Bylo posláno o 134 procent více skupinových zpráv a počet přijatých skupinových hovorů dokonce vzrostl o 370 procent. Na základě této zvýšené poptávky po skupinových funkcích jsme navýšili kapacitu videohovorů až na 20 osob a zajistili tak videokonferenční službu, která funguje jak na PC, tak na mobilu.

Současně jsme také zaznamenali zvýšený zájem o komunity, kde aktivita členů stoupla o 78 procent a využití aplikace Viber z počítače. Vše bylo důsledkem zvýšené potřeby komunikace s kolegy nebo v rámci vyučování a také sdílením jednotlivých zařízení v rámci rodiny. Viber také pro komunikaci využívají mnohé společnosti a instituce, jako prostředek komunikace se zaměstnanci, spolupracovníky nebo studenty. Budeme se tedy dále zaměřovat na vylepšování možností aplikace komunikovat spolu na dálku, protože předpokládáme, že vývoj půjde tímto směrem a nároky na zajištění se budou zvyšovat.

Je v době pandemie Viber využíván také pro oficiální komunikaci v rámci států nebo mezinárodních institucí?

Rakuten Viber nabídl hned na počátku pandemie způsob, jak sdílet pravdivé a faktické informace z oficiálních zdrojů. Byl vytvořen chatbot ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací, který využívají miliony lidí po celém světě. Chatbot posílá upozornění týkající se nejrůznějších opatření a informace pro uživatele týkající se prevence.

Viber také zaslal zprávy se zdravotními radami od Světové zdravotnické organizace (WHO) milionům lidí po celém světě ve 22 jazycích. Cílem bylo šířit potřebné informace a chránit sebe a ostatní před šířením nemoci. Současně jsme začali spolupracovat s vládami jednotlivých zemí, nejčastěji s ministerstvy zdravotnictví, a pomáhali jsme jim vytvořit informační chatboty a komunity v lokálním jazyce. V současné době takto spolupracujeme v 15 zemích a jednou z nich je i Česká republika, kde jsme s ministerstvem zdravotnictví představili komunitu Spolu proti koronaviru. Ta je stále aktivní a v současné době zprostředkovává informace již pro 50 tisíc členů. Podobná komunita vznikla i na sousedním Slovensku, kde spadá přímo pod úřad vlády a aktivně ji využívá 47 tisíc členů.

Zaznamenali jste také zájem o další služby, které poskytujete?

Kromě oficiální spolupráce v rámci jednotlivých států nebo zmíněné spolupráce s WHO, pracujeme také s Unicef U-Reports, která zprostředkovávají aktuality a informace o koronaviru v reálném čase, v několika jazycích a s Červeným křížem. Je ale další oblast, kde si myslíme, že naše aplikace opravdu pomohla a to je vzdělávání. Hned na počátku pandemie, kdy se školy a studenti museli přizpůsobovat nové situaci a hledali nejsnazší možnosti, jak být v kontaktu, zafungoval Vibe jako jedna z nejrychlejších možností. Naše funkce umožňují nejen být v kontaktu, ale také napodobit vyučování na dálku co nejvíce reálnému životu ve škole. Věříme, že v této oblasti je velký potenciál, a pracujeme proto na vylepšení našich řešení, která jsou pro tuto oblast vhodná a plánujeme spojit se se vzdělávacími institucemi a nabídnout společně co nejlepší řešení pro vyučování na dálku. V České republice jsme založili komunitu pro učitele, kde najdou řešení vyučování na dálku s pomocí naší komunikační aplikace. V současné době má komunita přes 20 000 členů a my jednáme o tom, jak ji dále využít.

Plánujete nějaké další spolupráce se státními institucemi?

Určitě se soustředíme na hlubší integraci veřejných služeb v rámci Viberu. Lidé by měli mít možnost vyřídit si v aplikaci věci jako placení účtů za elektřinu nebo podání žádosti o finanční podporu. Lidé dnes potřebují možnost, jak takové věci dělat bezpečně, spolehlivě a na dálku a k tomuto účelu skvěle slouží Viber chatbot. Jednotlivé země se postupně přesouvají k e-governmentu a Viber jakožto přední komunikační aplikace určená pro mobilní telefony je perfektním řešením, jak se vyhnout frontám.

Jak odlišná je spolupráce se státními institucemi na rozdíl od komerčních partnerů?

Pro nás jsou státní instituce a komerční partneři podobní v tom, že na prvním místě je pro nás vždy náš uživatel. Základem tedy je, aby řešení, ať už je pro kohokoliv, nabízelo uživatelům skutečný benefit. Práce se státními institucemi je ale samozřejmě specifická v tom, že se velmi liší v každé zemi podle toho, jakou má vláda agendu a priority. V různých zemích se proto otevírají různé komunity. Někde jsou zaměřené na hledání práce, jinde na vzdělávání nebo pomoc pro seniory a podobně.

Připravujete v rámci komunikace na dálku nějaké nové nástroje?

Zvýšené využívání Viberu v posledních týdnech jasně ukazuje na zvýšenou potřebu možnosti online komunikace v případě sociální izolace. Viber nabízí snadné a spolehlivé řešení pro bezpečnou komunikaci a šíření aktuálních a ověřených zpráv. Naším cílem je nyní to, abychom na tyto potřeby uměli reagovat a abychom nabídli relevantní služby. Přicházíme tedy s vylepšeními, jakým je právě třeba navýšení počtu účastníků skupinových audio a videohovorů až na 20 osob. Současně jsme začali integrovat finanční řešení skrze automatizované chatboty, abychom mohli nabízet služby jako telemedicínu, platby přes Viber, online cvičení nebo meditace. V budoucnu se soustředíme na bohatší formy komunikace a využití textu a hlasu ve všech jazycích a na všech zařízeních. To vše v souladu s naší ambicí udělat Viber jedním místem pro všechny potřeby našich uživatelů. To je naše vize budoucnosti.

Daniela Ivanova Má dlouholeté zkušenosti s rozvojem podnikání v internetových startupech. V současné době pracuje jako ředitelka pro byznys development pro střední a východní Evropu ve společnosti Rakuten Viber. Dříve působila jako marketingová manažerka pro SoundCloud. Vystudovala mezinárodní obchod na The Hague University v Holandsku a poté se specializovala na digitální strategie v marketingu v rámci studia na New York University.