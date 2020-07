Partnerský prodej v rámci MALL.CZ pokračuje ve strmém růstu a zájem obchodníků o prodej zboží na MALLu ani po odeznění koronavirové pandemie, která zavřela kamenné obchody, stále nepolevuje. Program MALL Partner v červenci oslavil pokoření milníku 1 000 aktivně zapojených obchodníků. Obrat generovaný zbožím z partnerského prodeje meziročně vyrostl o stovky procent. Letos v červnu, tedy i po odeznění největších koronavirových nárůstů, vykázal marketplace MALLu o 235 % vyšší obrat než před rokem.

Nabídka zboží, ze kterého mohou zákazníci vybírat, i po pokoření hranice milionu zalistovaných produktů dále rychle narůstá. Mezi obchodníky, kteří se do prodeje skrze MALL zapojují, jsou „kamenní” obchodníci, kteří na internetu dříve vůbec neprodávali, internetoví obchodníci, jejichž e-shopy mají omezenou návštěvnost, ale i dobře etablovaní e-shopaři, kteří zkrátka chtějí oslovit další okruh zákazníků a zároveň využít rozsáhlé know-how i e-commerce infrastrukturu MALLu.

„Do MALL Partnera se nám zapojují skutečně obchodníci všeho druhu, z čehož máme velkou radost, protože vidíme, že partnerský prodej má přidanou hodnotu jak pro malého prodejce s kamenným obchodem, tak i pro zavedené a velmi populární internetové hráče, jako je třeba Bonami,“ popisuje ředitel MALL Partner Jakub Kováč.

Nejčastější motivací pro prodej skrze tržiště MALLu je možnost oslovit miliony zákazníků MALLu. Obchodníci vstupem na MALL znásobí svůj dosah a partnerský prodej jim umožní rovněž snadnou expanzi na zahraniční trhy, na nichž MALL rovněž působí – od Polska, přes Slovensko a Slovinsko až do Chorvatska či Maďarska. Řada českých obchodníků již ostatně přes MALL v zahraničí úspěšně prodává.

Díky partnerskému prodeji dosáhnou obchodníci také na platební metody a možnosti dopravy, kterými doposud nedisponovali. Partneři mohou zboží nechat doručovat do celkem 21 MALL Shopů, více než 670 partnerských MALL Pointů či do jednoho z 89 MALL Boxů. MALL navíc svým partnerům z řad obchodníků ve spolupráci s logistickou službou InTime pomůže i s profesionálním řešením poslední míle.

Obchodníci oceňují i fakt, že se za ně MALL postará o zprocesování případných vratných procesů či reklamací a partnerským obchodníkům pomůže se zákaznickou péčí či s marketingem. Firma má totiž vlastní call centrum s vyškolenými profesionály či silné marketingové oddělení, díky kterému mohou obchodníci dále zvyšovat své prodeje.

„Úspěch partnerského prodeje je dobrou zprávou především pro zákazníky, kteří díky němu mají na MALLu k dispozici tu nejširší nabídku zboží na českém trhu. O zboží partnerů je navíc velký zájem a prodeje v rámci marketplace MALL Partner tvoří již více než 25 % ze všech objednávek na MALL.CZ. MALL chce pokračovat v řízeném a udržitelném růstu s maximálním důrazem na uživatelskou spokojenost a v nadcházejícím roce bychom se rádi přiblížili k hranici 3 milionů produktů,“ komentuje Kováč, jakou má MALL pro svůj marketplace vizi.

Prioritou MALLu pro následující měsíce je další technologický rozvoj s cílem udržet nabídku zboží maximálně přehlednou a pro zákazníky vytvořit „domovskou stránku“ pro nakupování, v rámci které každý snadno a rychle najde to, co si na internetu chce pořídit. Na programu je i posilování partnerského prodeje na dalších trzích, kde MALL působí. Jubilejní 1 000. zapojený obchodník se shodou okolností do partnerského prodeje připojil ve Slovinsku. Nejrazantněji ale tržiště MALLu roste zatím z České republiky, kde je evidováno 80 % partnerských obchodníků.