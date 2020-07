Linda Petrová

⭐⭐⭐⭐⭐

Sázka na funkcionalitu nemusí být nuda. Tady se zákazník stává součástí příběhu, už když si bundu zkouší. Skutečný mrazák, do kterého je vidět, rámuje zákazníka do instore CLV. Jednoduché a působivé, stejně jako puristický design prodejny. Vše připomíná spartánskou polární stanici a přenáší zákazníka tam, kde je značka jako doma: do světa drsných dobrodružství. A je jedno, že −30 °C nikde jinde možná nezažijete, jste připraveni. Tohle uprostřed léta? Úžasné!

Anna Brůžková

⭐⭐⭐⭐⭐

Prodejna zimních bund se zážitkem jako z Antarktidy je naprosto skvělý a unikátní nápad. Jak lépe prodat zimní oblečení, než dát klientovi možnost si ho rovnou vyzkoušet v nepříznivých podmínkách počasí. Toto je opravdu výtečný tah, který klienty přitáhne i kdyby jen ze zvědavosti a pak, když zjistí, jak bundy skvěle fungují, neodolají nákupu. Kromě ledové místnosti

celý obchod působí čistým, elegantním dojmem. Super.