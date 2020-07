Zrušené či odsunuté festivaly a eventy, ale i odstávky produkce u dodavatelů nebo firemní úspory na marketingových výdajích. S tím vším se musí vyrovnávat výrobci a prodejci reklamních předmětů a textilu po celém světě.

Své o tom ví i Britská asociace producentů reklamního zboží BPMA, která zastřešuje byznys představující v přepočtu takřka 30 miliard korun ročních tržeb. Více než polovina jejích členů v průzkumu asociace zmiňovala prakticky zastavený provoz.

„Žijeme v těch nejzvláštnějších časech, které jsme si v lednu snad ani nedokázali představit. Na začátku roku se jako největší zádrhel, s nímž se budeme muset vyrovnávat, zdál Brexit. Tento problém teď ale působí nicotně, vzhledem k tomu že aktuálně bojujeme o přežití,“ uvedla prozatímní šéfka asociace Carey Trevil v editorialu oborového magazínu ProductMedia, jehož vydání pro květen a červen je celé věnované dopadům koronavirové pandemie a možné pomoci společnostem.

Situace není veselá ani na americkém trhu, kde podle průzkumu společnosti NAPCO Research hlásí přes 82 procent podnikatelů z oboru nižší tržby, v průměru jde o téměř 43 procent za období od poloviny dubna do poloviny května. Zlepšení situace během následujících měsíců pak očekává lehce přes 38 procent producentů, pro 16 procent by se situace měnit neměla, takřka 24 procent očekává další pokles a pro necelých 22 procent je situace natolik nepřehledná, že se budoucí vývoj neodvažuje odhadovat.

Pokles o desítky procent

Dvojciferný propad tržeb očekávají i tuzemské firmy, které se zabývají produkcí a prodejem reklamních předmětů. Zatímco v Americe je pokles objednávek zmiňován od poloviny dubna, v Česku se podle Martina Kyjovského, marketingového ředitele společnosti iMi Partner, jejíž obrat se podle poslední účetní závěrky zveřejněné v obchodním rejstříku blíží 240 milionům korun, projevil už o měsíc dříve. Ostatně právě 12. března vyhlásila vláda nouzový stav, který trval 66 dní a vedle zákazu hromadných akcí mimo jiné prakticky zastavil provoz restaurací či turistický ruch.

Martina Weberová, Adler Czech

„Pandemie koronaviru se projevila sníženou poptávkou po našich produktech, což se odrazilo v meziročním poklesu tržeb. Oproti roku 2019 očekáváme propad o nižší desítky procent,“ uvádí také Tomáš Hrdina, zástupce společnosti Speed Press Plus, jejíž roční obrat přesahuje 200 milionů korun.

Podobně vypadá situace i ve společnosti Adler Czech, která je v reklamním textilu středoevropským lídrem a její tržby se loni po takřka pětinovém meziročním nárůstu přiblížily hranici 1,4 miliardy korun. Během letošního dubna ale kvůli pandemii klesly ke třiceti procentům oproti původnímu plánu.

Když se začala uvolňovat opatření a otevírat hranice, přiblížily se tržby šedesáti procentům plánu a během června už se blíží devadesáti procentům. „Nedá se ale očekávat, že bychom naplnili letošní plán s předpokládaným patnáctiprocentním nárůstem tržeb, reálně počítáme s meziročním poklesem o dvacet až pětadvacet procent,“ říká marketingová ředitelka Adler Czech Martina Weberová.

Roušky všem

Velmi dobře vypadá prozatím situace ve firmě L-Shop-Team, která s obratem převyšujícím 80 milionů korun spadá do kategorie středních a malých firem. Podle jednatelky Petry Komárkové pomáhá propad během karantény vyrovnávat to, že měli ve společnosti výborný začátek roku.

Naopak ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku chce ztráty dohnat brněnská společnost Reda, jejíž obrat se podle obchodního rejstříku pohybuje nad 750 miliony korun ročně. Redu, jako jednu z nejvýznamnějších firem v oboru před dvěma lety koupila portugalská skupina Paul Stricker Group, hodnota akvizice se podle odhadů pohybovala okolo 900 milionů korun.

„K výpadku poptávky došlo naštěstí v mimosezonním období, kdy není byznys tak silný. Větší meziroční propad jsme zaznamenali v březnu, v dubnu se nám propad podařilo částečně vykompenzovat prodejem ochranných pomůcek. I tak se nám zdaleka nepodařilo naplnit očekáváný výsledek,“ říká marketingový koordinátor společnosti Reda Martin Vejmola.

Martin Vejmola, Reda

Ochranné pomůcky se objevily v nabídce mnoha producentů reklamních předmětů. V případě Redy je vyráběla i její mateřská společnost, portugalská skupina Paul Stricker. Šlo o ochranné štíty vyrobené na českých 3D tiskárnách. Portfolio ochranných pomůcek má Reda v nabídce stále a prodává je jak v režimu B2B tak i B2C. V případě zájmu je připravena nabídku rozšířit. Ochranné pomůcky od svých dodavatelů zařadil i L-Shop-Team, v B2B segmentu je prodává firma Speed Press Plus a z Asie je importovala i iMi Partner.

Poprvé se do segmentu B2C pustila též společnost Adler a to hned prostřednictvím dvou prodejních kanálů. Už před Velikonocemi a jen během 48 hodin spustila firma e-shop na filtr do roušek, který vyvinula ve spolupráci s Technickou univerzitou Liberec. Později přišel další internetový obchod se širší nabídkou ochranných prostředků.

S rouškami a dalšími zdravotnickými prostředky pomáhal spoluzakladatel firmy Adler Martin Hausenblas, jenž dokázal do Česka dostat z Číny jedenáct letadel plných pomoci. Státu pak nabízela pomoc i společnost Rolsit, větší zájem o její bavlněné roušky byl ale z Německa. I tak firma dodávala do míst v okolí své mikulovské továrny. „Vyráběli jsme pro obce, úřady, městskou policii a další. Všem jsme dodávali za jednotnou cenu 34 korun za kus plus DPH,“ řekl médiím Jaroslav Mikulášek, jednatel firmy Rolsit. Ta se v oblasti reklamního textilu věnuje výrobě stále populárnějších látkových tašek.

Pandemie dolehla samozřejmě i na fungování společností z oboru reklamního textilu. Podobně jako v jiných firmách se u zaměstnanců, u nichž to bylo možné, přešlo na home office. V některých podnicích museli přistoupit i k regulování počtu zaměstnanců ve výrobě, k hromadnému propouštění ale nedošlo.

„Například jsme dočasně zkrátili pracovní dobu v provozu. Zrušili jsme osobní odběr v našich skladech a podobně. Prostřednictvím banky jsme si také vzali úvěr v programu COVID II,“ říká Kyjovský z iMi Partner.

Efektivní antivirus

Z hlediska státní pomoci například Adler Czech využil jen odklad splátek úvěrů. Společnosti jako Speed Press Plus či Reda využily program Antivirus, jenž zaměstnavatelům umožňuje částečné náhrady mezd. Tento projekt státní pomoci si chválí jako jeden z nejefektivnějších. „Program využíváme a hodnotíme ho pozitivně. Vše probíhá online, operativně a v krátkých termínech,“ říká Tomáš Hrdina.

Jitka Jechová, Toyota

Ve všech těchto případech se ale jedná o větší firmy se stamilionovými obraty. V případě menších firem je situace jiná, jak zaznívá i z jiných sfér ekonomiky. „Je těžké se vyjádřit slušně k téměř nulové pomoci od státu pro malé a střední firmy,“ uvádí Petra Komárková, jednatelka L-Shop-Team, jejíž společnost prozatím využila pouze možnost kurzarbeitu na měsíc duben. S jinými programy ve firmě štěstí neměli.

„Pro bezúročný úvěr COVID I jsme měli připraveny veškeré podklady, které nebylo vůbec jednoduché vypracovat. Jak všichni víme, skončila pomoc během několika minut. Stejné to bylo s bezúročným úvěrem pro pražské firmy. O COVID III jsme ani již nežádali. Hlavně z toho důvodu, že je úrokován komerční sazbou,“ doplňuje Komárková a popisuje tak zkušenosti mnoha dalších firem podobné velikosti.

Trička místo mikin

Z hlediska poptávky po reklamních předmětech dopadla podle zkušeností výrobců koronavirová krize nejvíce na firmy z oboru gastronomie, turistického ruchu, hotelnictví či reklamních agentur zajišťujících merchandising pro eventy. Menší objednávky byly i ze zavřených škol či obchodů s upomínkovými předměty. K tomu navíc nakupovaly méně i krizí nepříliš zasažené firmy, jako jsou telekomunikační či bankovní společnosti. V jejich případě, podobně jako u reklamních agentur, se objednávky neuskutečnily kvůli přeloženým či zrušeným festivalům, výstavám a veletrhům, kde byly tyto velké firmy partnery či účastníky.

„Naopak značný nárůst poptávky máme především od firem z oblasti farmacie a pár dalších specifických odvětví. Zvýšená poptávka těchto dílčích segmentů nám pouze částečně redukuje propad celkové poptávky,“ říká Vejmola ze společnosti Reda.

Petra Komárková, L-Shop-Team

Kvůli krizi se mění i zájem o různý sortiment, zakázky se častěji soustředí na levnější položky. „Upozaděna je zakázková výroba na míru a spíše se prozatím uplatňují produkty s dostupností v kratším časovém horizontu. Firmy se také více soustřeďují na lokální produkty z ČR,“ dává příklad Hrdina ze Speed Press Plus.

Větší zájem je také například o trička, která patří k nejpopulárnějším stálicím reklamních textilií. Dnes jim ale dávají přednost i odběratelé, kteří si dříve objednávali také populární, ale dražší mikiny.

Stále je trendem oblečení šetrné k životnímu prostředí, zájem je o zboží z látek vyrobených z PET lahví či recyklované bavlny. „Myslím si, že klienti budou i do budoucna více akcentovat udržitelný rozvoj, kvalitu a společenskou odpovědnost dodavatelů. Obchodní aktivity se budou více posouvat do onlinu,“ předvídá další vývoj Marin Kyjovský z iMi Partner.

Online povede

Výraznější rozvoj obchodů přes internet očekává i Martina Weberová ze společnosti Adler Czech, podle níž se online byznys během karantény v Česku velmi dobře osvědčil. Jestliže z různých spotřebitelských průzkumů vychází, že se k nákupu přes web odhodlali i zákazníci, kteří se k němu dříve neměli, je to evidentně podobné i v případě firemních klientů.

Výrobci a prodejci reklamního textilu se do budoucna dívají s nadějí, protože už od května pozorují postupně rostoucí objednávky. „Pokud se nestane nic strašného, doufám, že se podnikání brzy vrátí k normálu. I proto máme již na podzim zamluvený prostor pro naši každoroční módní přehlídku, která se nemohla uskutečnit na jaře. Plánujeme veletrhy i další

marketingové akce pro naše zákazníky,“ říká Petra Komárková.

A oboru věří i možná nečekaný hráč — automobilka Toyota. Její tuzemské zastoupení se rozhodlo spustit vlastní e-shop s brandovým oblečením, módními doplňky a volnočasovým vybavením. Prostřednictvím vlastních reklamních předmětů chce zvýšit povědomí o značce, zákazníky chce oslovit funkčností i zajímavým designem.

„Plánujeme pravidelně představovat nové kolekce, které odpovídají aktuálním trendům i požadavkům nejnáročnějších zákazníků. Věříme, že díky tomu nejde o obyčejný merchandising, ale o věci, které budou chtít fanoušci používat kvůli jejich funkčnosti, ne jen kvůli logu,“ uvedla k tomu PR manažerka české Toyoty Jitka Jechová.

Foto: iStock