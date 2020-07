Komerční banka se stala spoluvlastníkem českého fintech startupu Upvest, který se zaměřuje na online investování do developerských projektů formou crowdfundingu. Za dobu své existence Upvest zprostředkoval investice již za více než 156 milionů korun. Komerční banka chce svým majetkovým vstupem rozšířit možnosti investování pro své klienty a pomůže developerům při financování real estate projektů.

Spolupráci zastřešuje dceřiná společnost Komerční banky – KB SmartSolutions, u které lze mluvit o jedné z prvních akvizic. Banka má prostřednictvím této spolupráce za cíl přinést technologickou a produktovou revoluci v bankovním sektoru a podílet se na budování bankovnictví budoucnosti.

„Majetkový vstup do Upvestu představuje první velký krok směřující k naplnění vize Komerční banky a tou je rozvoj spolupráce s inovativními fintechy a start-upy. Komerční banka se v této oblasti chce stát lídrem na trhu a být partnerem, na kterého se mohou tyto společnosti s důvěrou obrátit, ať už se jedná o jakoukoliv formu spolupráce. Naším cílem je, aby banka byla schopna dostat se za hranice pouhého poskytování bankovních služeb. Jednou z částí portfolia, na které se chceme zaměřit, je crowdfundingové financování,“ uvedl David Formánek, člen představenstva Komerční banky.

Pro Upvest je partnerství s Komerční bankou definitivní validací produktu a způsobu, kterým své služby nabízí. „Vstup nového významného investora pomůže naší společnosti k ještě rychlejšímu růstu a zlepšování našich služeb. Vždy jsme vše od interních procesů až po komunikaci našich produktů v Upvestu nastavovali tak, abychom kvalitou obstáli nejen před našimi investory, jejichž spokojenost je pro nás nejdůležitější, ale právě i před takovou institucí, jako je banka, která má vysoké nároky na formální fungování firem a jejich procesů. Banka je navíc pro rozvoj našeho produktu tím nejlepším možným partnerem. Považujeme proto za obrovský úspěch, že se jím stala právě Komerční banka, která má odvahu spolupracovat s inovativními startupy, jako je Upvest, a chuť dívat se s námi do budoucnosti,“ uvedl David Musil, CEO společnosti Upvest.

Upvest je vhodným příkladem toho, jak rychle se ze startupu využívajícího jednoduché digitální služby podpořené expertízou v konkrétním segmentu může stát respektovaná společnost. Crowdfunding jako takový je oblíbený business model, který globálně zažívá dynamický růst a Upvest tento model přinesl do Česka už před třemi lety. Jeho pomocí si developeři mohou zabezpečit dodatečné finanční zdroje potřebné pro nové stavby. Pro lidi je to zase šance jak investovat od malých částek (od 5 000 korun) a získat pevný roční výnos okolo 5 % – 8 %. Společnost Upvest se od svého založení podílela na 11 projektech, a to převážně v sektoru rezidenčních nemovitostí. Všechny projekty jsou vždy schvalované specializovanou investiční komisí, která rozhouje o umístění projektů na Upvest.cz, a Komerční banka v ní bude mít také svého zástupce.