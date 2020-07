Automobilka Kia se stala oficiálním partnerem hokejisty Jaromíra Jágra. Hráčům klubu Rytíři Kladno bude dodávat vozy.

Sám Jágr pro své potřeby využije model Stinger GT.

„Věřím tomu, že nic se neděje jen tak a stejně je to i u našeho partnerství se značkou Kia. Rytíři i Kia jsou podle mě neprávem podceňovaní a jsou to pro mě černí koně dalších let. Navíc oba naše tábory vnímám jako srdcaře, kteří umějí pozitivně překvapit. To se mi na našem spojení líbí. Navíc KIA je řadu let v Kladně jako doma, stejně tak i já poté, co jsem ukončil svoji profesní dráhu v Americe a rozhodl jsem se s hokejem aktivně pokračovat v České republice. Věřím, že společně ukážeme všem, že naše místo je mezi těmi nejlepšími,“ říká Jaromír Jágr.









Předání vozů na stadionu v Kladně

Generální ředitel Kia Motors Czech Arnošt Barna k tomu dodává: „Na Kladně jsem žil řadu let a jsem také dlouhodobým fanouškem místního hokeje, který to často neměl jednoduché, ale díky Jaromíru Jágrovi se s ním váže řada úspěchů. Celoživotního přínosu Jaromíra Jágra světovému a českému hokeji si velmi vážím. On je skutečnou legendou a inspirací pro miliony hokejových nadšenců. Cením si, že do místního klubu dává srdce a nemalé úsilí posouvat Rytíře na pomyslné hokejové výsluní. Jsem proto rád za příležitost alespoň symbolicky klubu i Jaromírovi Jágrovi v této snaze pomoci.“