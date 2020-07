Footshop patří k největším online prodejcům streetwear a lifestyle obuvi a oblečení ve střední a východní Evropě a plánuje další růst. Uzavřel proto partnerství s česko-slovenskou platformou Crowdberry a v její investiční kampani chce na tuto expanzi získat kapitál. Minulý týden obě společnosti podepsaly smlouvu na prvních 53 milionů korun. Oblíbená fashion-tech platforma hlavně u generace Z přináší do prémiového segmentu světové trendy a digitální inovace, jež posouvají zákaznickou zkušenost v regionu na novou úroveň. Potenciál růstu na miliardovém trhu streetwear módy představuje pro investory z Crowdberry unikátní možnost stát se součástí budoucnosti internetového maloobchodu ve střední Evropě.

Oblíbené fashion-tech platformě Footshop se během 8 let podařilo doslova vyšvihnout do pozice lídra ve středoevropském regionu. Loni společnost dosáhla obratu téměř 800 milionů korun, což je dvojnásobný nárůst v porovnání s předchozími dvěma lety. Fungující byznys model a schopnost reagovat na rychlý přesun zákazníků do online prostředí jí pomohl udržet si stabilitu i v kritickém období – a to zejména díky silnému online prodeji. Ten tvoří až 85 % tržeb společnosti. V dalších letech plánuje dosáhnout znásobení tržeb a rozšířit své působení na 20 trhů. K realizaci tohoto cíle má společnosti Footshop pomoci růstový kapitál. V první fázi investiční kampaně získala firma 53 milionů korun, přičemž cílová suma představuje 106 milionů korun. Investoři z platformy Crowdberry se připojili k investičnímu fondu Enern, který svým kapitálem již v minulosti firmě pomohl se středoevropskou expanzí.

Investici chce Footshop využít na akvizice, resp. otevírání nových flagship (kamenných) prodejen a na digitální inovace. Ty mají významnou přidanou hodnotu pro zákazníky a subkultury, jež firma oslovuje. Důkazem toho je více než 1,5 milionu sledovatelů na sociálních sítích. Kromě toho firma plánuje především pomocí technologických inovací rozšiřovat své působení v luxusním a limitovaném sortimentu.

„Máme jasnou vizi. Spojili jsme vášeň pro tenisky s inovativními technologiemi. Ve střední Evropě jsme považováni za klíčovou fashion-tech platformu a těší nás, že jsme se stali přirozenou volbou číslo 1 pro velké lifestylové značky. Máme ambice dál růst a věříme, že díky partnerství s Crowdberry přineseme do našeho regionu další moderní možnosti nakupování ve streetwear segmentu, kde trendy zatím určuje trh v USA a západní Evropě,“ vyjádřil se Peter Hajduček, zakladatel a CEO společnosti Footshop.

„Footshop se už dnes dostal do čela módního a lifestylového e-commerce ve střední Evropě. Podařilo se mu vybudovat pozici na trhu s množstvím lokálních mladých prodejců bez významného hráče – a to hlavně provázáním subkultur a umění s nákupním zážitkem. Dokonale zná svého zákazníka, vytváří komunitu, kterou spojuje vášeň pro módu a technologie. Footshop přináší inovace, jež představují budoucnost online nakupování. Za jejich úspěchem stojí silný tým s mezinárodními zkušenostmi vedený zakladatelem s jasnou vizí, což dává investorům z Crowdberry pevný základ pro vytvoření hodnoty,“ hodnotí Daniel Gašpar, partner Crowdberry.

V retailovém odvětví představuje Footshop tzv. lovebrand s více než milionem zákazníků. Má blízko k subkulturám a aktivně je podporuje. Těží z vlny nastupující generace Z, která žije prémiovými produkty. Streetwear už dávno není jen módou ulice. Stává se atraktivním i pro luxusní značky, které v něm našly nový marketingový kanál a zdroj příjmů hlavně díky oblíbenosti tohoto životního stylu u celebrit a influencerů. Odhaduje se, že hodnota tohoto trhu dosáhne v Americe v roce 2022 až 700 miliard dolarů, v Evropě se očekává růst na úrovni 133 miliard dolarů. Firma řízená ze srdce Evropy – Prahy – využívá možnosti lokality (geograficky výhodná poloha, nižší náklady, lepší nabídka specialistů a profesionálů na pracovním trhu atd.) a také rostoucí kupní sílu regionu.

O Footshopu

Footshop založili Peter Hajduček a Marcel Vargaeštók v roce 2011 jako úzkoprofilový e-shop zaměřený na tenisky. Stal se synonymem kultu (brand of choice) milovníků trendových tenisek. V roce 2019 dosáhl tržby 30 milionů eur a své působení přes kamenné prodejny rozšířil do 4 zemí. Jako jediný obchod ve střední Evropě může prodávat nejprémiovější kolekce od světových značek. Prostřednictvím webových stránek komunikuje v 15 jazycích a na sociálních sítích Footshop sleduje více než 1,5 milionu lidí.

O Crowdberry

Crowdberry a.s. je vedoucí platformou pro alternativní investování na Slovensku a v České republice s pobočkami v Praze, Bratislavě a Košicích. Platforma byla založena v roce 2015 ve spolupráci s Tatra banka Private Banking. Funguje jako profesionální digitální tržiště pro podnikatele a soukromé investory s cílem poskytnout atraktivní investiční příležitosti a podpořit růst inovativních společností. S více než 3 000 investory a dosud získaným kapitálem v objemu převyšujícím 20 milionů eur poskytuje Crowdberry inovativní a rychle rostoucí přístup k inteligentnímu růstovému kapitálu pro inovativní a dynamické společnosti.

