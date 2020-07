Novým generálním ředitelem české pobočky Dell Technologies byl od 13. července 2020 jmenován Roman Cabálek. Ve funkci střídá Jiřího Kyselu, který po patnácti letech z firmy odejde na konci srpna do důchodu.

Roman Cabálek si do Dellu přináší mnohaleté zkušenosti z IT oboru. Od roku 1999 do roku 2014 působil v Microsoftu, z toho tři roky na pozici generálního ředitele české pobočky, zastával také manažerské pozice na úrovni regionu střední a východní Evropy.

Před nástupem do Dellu působil jako interní mentor, kouč a management konzultant ve společnosti Manica. Externě také spolupracoval s koučinkovou a vzdělávací společností QED Group, kde dříve získal i certifikaci psychologického kouče. Služby exekutivního kouče, mentora a konzultanta poskytoval mimo jiné představitelům top managementu řady bank, ale i dalších lokálních i globálních společností. Je členem Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny, kam byl nominován v roce 2018 Vládou ČR. Působí také ve Správní radě Univerzity Palackého v Olomouci. Působí i jako mentor start-upových projektů, zejména se zaměřením na umělou inteligenci, kde spolupracuje s v Praze sídlící CEE pobočkou celosvětové sítě andělských investorů Keiretsu Forum.

„Po šesti letech, kdy jsem svůj čas a energii dělil mezi více projektů, společností a oborů a mnoho nového jsem se tím naučil, se rád vracím „na plný úvazek“ do IT. V nové misi chci využít a zúročit své letité manažerské i relativně nové, konzultační a koučinkové zkušenosti. Příští měsíce budou ve znamení proměny fungování mnoha firem – a to nejen ve smyslu dále se zrychlující digitalizace dříve mnohdy plně manuálních procesů. Bude se také měnit způsob organizace práce, vnitřních firemních procesů. Budou se měnit i způsoby vedení a motivace lidí. Rád bych, abychom byli pro naše zákazníky a partnery dobrým průvodcem, který jim pomůže obstát i v budoucnu. Průvodcem, který jim pomůže vytěžit z bohatého a silného portfolia našich produktů a služeb maximum a být tak jejich dlouhodobě spokojenými a úspěšnými uživateli,“ říká Cabálek.

„Romanovi chci popřát do nové funkce hodně energie. Předávám mu tým lidí, kteří jsou zapálení do své práce. Až do konce srpna se zaměřím na co nejhladší předání veškeré agendy a na podporu kolegů při jejich návratu z home office do běžného pracovního procesu,“ říká Jiří Kysela.

Roman Cabálek (54) je ženatý, má dva syny a dvě dcery. Kromě času s rodinou se věnuje také rekreačnímu basketbalu a tenisu. Hovoří anglicky, německy a rusky.