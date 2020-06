Jeden z nejvýznamnějších grafických designérů Milton Glaser zemřel. Stál například za logem I ♥ NY či slavným plákatem se zpěvákem Bobem Dylanem.

Příčinou Glaserově smrti, ke které došlo v den jeho 91. narozenin, byla mozková mrtvice. Informaci sdělila designérova žena Shirley deníku New York Times.

Glaser při své práci sázel na jednoduché tvary a barvy. Plakátům, logům či reklamním bannerům vtiskl svůj charakteristický styl.

V 60. letech stál u zrodu časopisu New York. „V našich kancelářích bude samozřejmě navždy jedním z týmu několika mužů a žen, kteří na konci šedesátých vysvobodili New York z novinové márnice a udělali z něj skvělý americký časopis,“ napsala redakce magazínu v nekrologu.

Založil rovněž grafické studio Push Pin Studios, které hojně využívaly reklamní agentury. Slavné logo I ♥ NY vytvořil v rámci kampaně, která měla zlepšit pověst města. Stalo se jedním ze symbolů města. „Byl jsem ohromen tím, co se kolem tohoto jednoduchého nápadu strhlo,“ vzpomínal. Přetvořil ho po teroristických útocích – na srdce přidal jizvu a doplnil heslo „více, než kdy jindy“.

Glaser proslul rovněž plakátem na podporu prodeje alba největších hitů zpěváka Boba Dylana z roku 1967, který si domů pořídilo téměř šest milionů lidí. Je na něm vyobrazena muzikantova silueta s barevnými pruhy místo vlasů.

Časopisu Inc. před šesti lety popsal, jak se ke své práci dostal: když byl malý kluk, jeho bratranec nakreslil na papírovou tašku obrázek ptáka, aby mu udělal radost. „V ten moment mi to došlo. Uvědomil jsem si, že můžu tvořit život tužkou,“ řekl. „Rozhodl jsem se, že právě to bude můj osud.“