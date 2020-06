Přední český zápasník MMA Karlos Vémola zaskočil část veřejnosti, když v rámci rozhovoru v pořadu 7 pádů Honzy Dědka popisoval, jak svému synovi říká „hlavně nebuď teplej, nebo to z tebe vymlátím“. Společnost Nutrend, která je bojovníkovým sponzorem, pro MAM.cz uvedla, že se od jeho výroků distancuje.

„Karlose velmi ctíme v rámci sportu, obdivujeme vše, co dokázal a jsme hrdí na to, že na jeho úspěchu máme i my svou zásluhu. Zásadně však odmítáme jeho výroky týkající se homosexuality a považujeme je za velmi nešťastné a hloupé,“ konstatovala firma působící v oblasti sportovní výživy.

Zdůraznila přitom svůj postoj. „Ve společnosti Nutrend jsme vždy plně respektovali všechny lidi bez ohledu na jejich orientaci, politickou a náboženskou příslušnost či barvu pleti.“

Kontroverzní slova pronesl třiačtyřicetiletý Vémola, když v talkshow odvysílané 23. 6. přišla řeč na jeho syna (ve videu v čase 13:40). „Můj kluk je trošku měkkej. Z toho bude spíš baleťák. Je mu devět, ale říkám, že šest, protože je chudák takový pomalejší. On to má po mámě,“ líčil s úsměvem na rtech Vémola.

„Říkám mu, buď si šampionem čeho chceš, můžeš hrát fotbal, seš takovej měkkej – baleťák, hlavně nebuď teplej, nebo to z tebe vymlátím,“ dodal.

Foto: Youtube.com 7 Pádů