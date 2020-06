Na milovníky dobrého vína a gastronomie, ale také na rodiny s dětmi cílí nová marketingová a komunikační kampaň Brna a jižní Moravy. Její snahou je přilákat především tuzemské turisty. Pomoci k tomu mají videospoty, které budou moci lidé zhlédnout vůbec poprvé také v televizním vysílání.

V případě Brna kampaň navazuje na dřívější propagaci destinační značky #brnotruestory.

„Představovaná marketingová kampaň je jedním z opatření na podporu cestovního ruchu a subjektů v něm působících. Víme, že tyto subjekty ve městě Brně trpí poklesem turistů, ale také business klientely v důsledku omezení konání veletrhů a akcí kongresového typu. Rozhodli jsme se proto přilákat do města domácí turisty, kteří chtějí něco nového objevovat a zažít,“ vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Město vložilo do kampaně částku tři miliony. Za tu nakoupilo prostor v televizi, ale také v onlinu. Ve spolupráci s mediální agenturou Media Age vznikly tři televizní spoty, které jsou určeny hlavním cílovým skupinám, jimiž jsou mladí dospělí, rodiny s dětmi a tzv. prázdné hnízdo. Zhlédnout je budou moci lidé od soboty 20. června. Dalším půlmilionem se na kampani podílela také Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, pro kterou byla vytvořena dvě videa, která svým stylem ladí s těmi brněnskými.

„Jižní Morava není funkční jednotkou sama o sobě. Symbióza s městem Brnem je v turismu patrná, proto jsme se rozhodli na kampani pracovat společně s ním. Většina návštěvníků regionu si nenechá ujít návštěvu Brna a platí to samozřejmě i naopak. V kampani nás spojuje téma přepisování pravidel, ke kterému došlo ve společnosti i vlivem posledních událostí v souvislosti s pandemií koronaviru,“ uvedla Pavla Pelánová, ředitelka Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava.

Dodavatelem obsahů je brněnská mediální agentura Media Age. „Turistická sezóna 2020 přinesla nečekané výzvy, kterým jsme se rozhodli postavit s kampaní #brnotruestory. Myšlenka kampaně stojí na přepisování pravidel, těch o Brně, jižní Moravě, cestování i o chování ve společnosti. Jsme rádi za spolupráci města Brna a Centrály cestovního ruchu Jižní Moravy a věříme, že ucelená kampaň oživí turismus nejen v Brně, ale i v celém regionu,“ konstatoval ředitel agentury Media Age David Blažek.

Mediální a komunikační kampaň klade důraz na autentickou atmosféru města, živé centrum, místní gastronomii a netypické turistické cíle a aktivity. „I díky tomu je kampaň originální, živá, ambiciózní a odlišná od konkurenčních měst a regionů. Přestože primárně cílíme na tuzemské návštěvníky, kampaň spustíme také na Slovensku a v Rakousku. Podle ohlasů i v Polsku. Nyní startuje její první vlna, ta další je naplánována na podzim,“ dodala brněnská zastupitelka pro marketing a cestovní ruch Kristýna Černá.

„Celá kampaň logicky směřuje na naše destinační komunikační kanály, tedy na portál GOtoBRNO.cz a s ním spojený Facebook a Instagram. Na webu jsme vytvořili speciální novou záložku Nechte si poradit . V té poskytujeme konkrétní a na míru šité tipy, jak si užít naše město pro klíčové cílové skupiny. Na sociálních sítích se kampaň dále propojuje s obsahem, kterým lákáme k návštěvě Brna dlouhodobě,“ řekla Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO, které se na tvorbě kampaně také podílí.

Jihomoravský kraj svými spoty i vizuály míří kromě hlavních cílových skupin především na požitkáře, milovníky gastronomie a vína. „Téma gastronomie se z Brna propisuje do celé jižní Moravy. Brno může být jednodenním výletem pro turisty, kteří míří primárně do regionu, nebo naopak skvěle vybavenou základnou pro výlety do okolí. Plánujeme proto brzy spustit i nový turistický portál jizni-morava.cz, který uživatelům nabídne to nejlepší z jižní Moravy, tipy na prověřené výlety či akce, které se, doufejme, budou konat,“ dodala Pelánová.