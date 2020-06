Společnost Tesco se rozhodla v reakci na současnou situaci uspořádat letní potravinovou sbírku, která potrvá až do konce srpna ve všech 186 prodejnách po celé republice. Zákazníci mohou darovat trvanlivé potraviny na speciální sběrná místa za pokladnami.

Pandemie koronaviru si vybírá svou daň a třetině domácností v ČR klesly příjmy, píše Tesco v tiskové zprávě. Těm nejohroženějším – seniorům, matkám samoživitelkám a mladým rodinám – mají být určeny potraviny z probíhající sbírky. „Tesco dlouhodobě pomáhá těm, kteří to nejvíce potřebují. Kvůli současným okolnostem, které negativně dopadly na mnoho rodin v celé zemi, je naše potřeba pomáhat o to silnější. Společně s našimi zákazníky podporujeme místní komunity, a proto chceme dát zákazníkům příležitost zapojit se i do speciální potravinové sbírky. Všechny darované potraviny průběžně předáváme místním potravinovým bankám, čímž zaručíme, že se pomoc dostane skutečně těm, kteří ji potřebují nejvíce,“ říká Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel Tesco pro ČR.

Sbírka potravin probíhá od 19. června do konce srpna ve všech prodejnách Tesco. Vzhledem k současným bezpečnostním opatřením a délce období, po které bude sbírka probíhat, je sbírka koncipována jako bezobslužná. To znamená, že darované potraviny nebudou přebírat dobrovolníci, ale zákazníci je budou odkládat na speciálních sběrných místech za pokladnami.

Potravinové banky registrují více než desetiprocentní nárůst žadatelů o potravinovou pomoc, jedná se především o seniory a mladé rodiny. „Zejména nyní po odeznění karantény se projevuje větší zájem v regionech, kde se více propouští a nyní samozřejmě i v souvislosti se záplavami. Největší poptávka je v Karlovarském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Paradoxně očekáváme mnohem větší poptávku v týdnech následujících než v těch předchozích. S nastupující krizí ekonomickou lze očekávat další osoby ohrožené ztrátou zaměstnání a exekucemi. Z našeho pohledu bude mít pandemie druhou vlnu v podobě ekonomické a sociální krize. Snad na ni budeme i s pomocí podobných akcí dostatečně připraveni,“ uvádí Veronika Láchová, ředitelka Federace potravinových bank.

Potravinové banky zajišťují potravinovou pomoc pro více než 700 místních charitativních a dobročinných organizací po celé republice. Organizace pomáhají například opuštěným seniorům, matkám samoživitelkám, rodinám v krizi, lidem bez domova či lidem s psychickým nebo tělesným postižením.