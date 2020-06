Bývalý fotbalista Vladimír Šmicer se stal jedním z investorů esportového týmu Entropiq, za kterým stojí Martin Kabrhel, pokerový milionář a byznysmen věnující se datové analýze.

„Mám k videohrám blízko a hraju je vlastně od té doby, co existují. Nastupující generace včetně mého syna esportem žije a počet hráčů a fanoušků raketově narůstá. Popularita gamingu stoupá a jsem přesvědčený, že esport v sobě má ohromný potenciál. Proto očekávám, že esportové týmy jsou budoucností a láká mě být toho součástí,“ uvedl někdejší hráč Liverpoolu či pražské Slavie.

Podobně jsou z nadcházející spolupráce nadšeni také zástupci týmu Entropiq. „Jsme přesvědčeni, že i díky Vladimírovi se nám podaří představit profesionální gaming širšímu publiku. Zájem o esport roste neuvěřitelnou rychlostí. Na těch největších turnajích se rozdělují desítky miliony dolarů. Máme radost, že taková významná osobnost, jakou Vladimír Šmicer je, se jako jedna z prvních sportovních celebrit u nás rozhodla spojit právě s námi,“ říká Ondřej Drebota, výkonný ředitel týmu Entropiq.

Hlavní role bývalého vítěze Ligy mistrů nejvíce spojena se sekcí FIFA, do které patří i dlouholetý fanoušek Slavie, elitní český hráč Štěpán „RIIJK“ Sobocki.

„Odmala jsem veliký slávista a Šmicerovi jsem před lety chodil fandit na stadion. Jsem nadšený. Když jsem se to dozvěděl, nemohl jsem tomu uvěřit. Šmíca je známý tím, že kam přišel, tam vyhrával. Bylo by skvělé, když by tím dokázal nakazit i nás. Hlava je klíčová i při hraní,“ reaguje na novou posilu s úsměvem mistr České republiky FIFA z roku 2018.





„Těším se, že se dostanu blíže k hráčům a celému týmu. Občas s nimi zajedu na nějaký turnaj. Budu s klukama probírat hlavně fotbal. Můj pohled z trošku jiné perspektivy co se týče taktiky a analyzování pro ně může být přínosem. Stejně tak mentální podpora, protože i ten virtuální fotbal je hodně o hlavě,“ pokračuje legenda Slavie s úsměvem.

Entropiq navíc získal do svých řad i Šmicerova syna Jiřího, který bude součástí FIFA akademie. „Vůbec jsem nečekal, že bych mohl dostat nabídku od tak skvělého týmu. Na spolupráci se moc těším a jsem zvědavý, co všechno přinese,“ říká „Georgino”.

Otec se synem si rádi spolu zahrají sportovní simulátory a také střílečky.„Řekl bych, že minimálně hodinku denně si dám, dokonce si s sebou beru playstation i na dovolené. Raději si zahraji, než abych koukal na televizi,“ směje se Šmicer.