ADVERTORIAL Adler Czech je lídrem na trhu reklamního textilu a pracovních oděvů. Obchodní model firmy je výhradně B2B, vlivem pandemie se však stala také prodejcem pomůcek pro koncové spotřebitele. „Považovali jsme to za svou povinnost,“ vysvětluje marketingová ředitelka firmy Martina Weberová.

Jak vůbec došlo k tomu, že jste pronikli do oblasti B2C?

Vše způsobila pandemie a naše snaha pomoci co nejširšímu okruhu lidí. Všichni víme, jak tristně vypadala situace s ochrannými prostředky v prvních kritických dnech. S ohledem na naše kontakty jsme považovali

pomoc za téměř povinnou. Prodejní kanály B2C byly určeny pouze pro ochranné prostředky, produkty z našeho stabilního portfolia jsou stále v režimu B2B.

Dokonce jste spustili nový e‑shop, kde se dala koupit textilie vyvinutá Technickou univerzitou v Liberci, která slouží jako účinný filtr do roušek. Zájem byl prý tak obrovský, že servery kolabovaly…

Prodejní kanály B2C jsme spustili hned dva. První, který vznikl za pouhých 48 hodin, krátce před Velikonocemi, ten byl určen právě pro zmíněný meltblownový filtr, druhý pak následoval pro rozšířenou nabídku ochranných prostředků. Situace vyžadující rychlost spuštění e‑shopu neumožňovala plnou automatizaci a vyvolala nutnost ručního zásahu. Za dva dny se nám podařilo tyto porodní bolesti odstranit, ale i tak se stalo, že první zákazníci dostali své zboží až za týden.

Jak celý projekt vznikl?

Jedná se o spojení tří partnerů, moravského výrobce, Technické univerzity Liberec jako odborného garanta účinnosti textilie a nás jako prodejce. Vlastně čtyř, nesmím zapomenout na skupinu našich známých umělců, kteří se zapojili do propagace: herečku a zpěvačku Báru Polákovou, režisérku Alici Nellis a herce Pavla Lišku, kteří natočeným videem a dalšími aktivitami oslovili širokou veřejnost.

Co ještě se během uplynulých dvou měsíců ve vaší firmě změnilo? Museli jste například přehodnotit marketingovou strategii? Ubylo zakázek? Reaguje na krizi nějak trh?

Je nesporné, že pandemie zasáhla i naši část trhu, obchodní a marketingová strategie firmy se ale nijak nemění. Tržby spojené s prodejem reklamního textilu v dubnu klesly až k 30 procentům plánu, s postupným rušením restrikcí a otevíráním hranic nyní atakujeme hranici 60 procent.

Jak se dotkne krize hospodaření vašeho podniku? Už víte, o kolik utržíte méně než loni, kdy to bylo okolo 1,4 miliardy korun, nebo zda budete muset propouštět některé z 320 zaměstnanců?

Splnění letošního plánu tržeb s předpokládaným 15procentním nárůstem se očekávat nedá. Reálně počítáme s meziročním poklesem 20 až 25 procent. Připravujeme úsporná opatření včetně omezení plánovaných investic. S propouštěním vedení firmy nepočítá.

Kromě pestrosti sortimentu sázíte hlavně na rychlost. Zákazníkům slibujete, že je obsloužíte do 24 hodin, včetně doručení zboží. Jak to stíháte?

Doručení do 24 hodin garantujeme v Česku a pro okolní státy jako je Polsko, Slovensko, Maďarsko. Pro vzdálenější evropské země je limit 48 hodin. Velkou výhodu máme v našem ostravském logistickém centru nejen z pohledu dobrého napojení na dopravní infrastrukturu, ale také díky jeho technologiím, a hlavně kvůli dostatečným zásobám. Zákazník tak ani při velké objednávce nemusí čekat. Benefitem je i fotovoltaická elektrárna, kterou jsme ve skladu v závěru loňského roku zprovoznili. Díky ní máme stoprocentně pokryty jakékoliv výpadky elektrického proudu,

které by mohly zpozdit distribuci.

Právě na ekologii si hodně zakládáte. Používáte elektromobily, solární

energii ze střešních panelů, máte certifikát uhlíkové stopy. Jaké má image zelené firmy ekonomické benefity?

Když se podíváme na naše eko produkty jako jsou trička a froté z bio bavlny či bambusové ručníky a také trička z merino vlny, to vše je v mírně vyšší cenové relaci. Je to ale dáno vyššími náklady na suroviny i zpracování. Poptávka po nich je hlavně v západních zemích Evropy, ovšem začíná se zvyšovat například i v pobaltských státech. Výrazný ekonomický aspekt pak vidíme u fotovoltaiky, kde je návratnost zhruba sedm let, u kogeneračních jednotek k vytápění logistických hal pak už tři roky.

Každá krize přináší na trhu i příležitosti. V čem je vidíte vy?

V krizi přežije jen ten, kdo je schopen na ni reagovat. A to jsme jako Adler předvedli na ochranných pomůckách. Ukázali jsme trhu, že nejsme žádná zkostnatělá firma. Během několika málo dnů jsme otočili kormidlo a mezi prvními nabídli respirátory a ochranné roušky.