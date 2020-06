Pořadatelé největší světové soutěže eventů a eventových agentur Eventex vyhlásili 11. ročník tohoto klání. Akce vyvrcholí v květnu 2021.

„Oznámení o konání Eventext Awards 2021 je jasným signálem toho, jak silný a odolný tento obor je,“ píší pořadatelé ve zprávě, která pokračuje: „Tento ročník provázejí určité změny, jejichž cílem je pomoci agenturám zasaženým globální pandemií.“

„Ve snaze učinit soutěž dostupnější, jsou poprvé v historii nabízeny dvě přihlášky za cenu jedné napříč všemi kategoriemi,“ zveřejňuje zpráva. Tato akční nabídka platí do 26. června, tedy ještě týden.

Na základě nedávných zkušeností byly mezi soutěžní kategorie zařazeny nové: Virtuální eventy, zážitky a kampaně a Technologie pro virtuální eventy.

Do 11. ročníku soutěže je možné přihlásit kampaně a eventy, které probíhaly nebo teprve proběhnout, a to mezi 1. červencem 2019 a 28. únorem 2021, což je současně datum uzávěrky přihlášek. Hodnocení poroty se uskuteční v březnu příštího roku, finalisté budou oznámeni v dubnu a vítězové v květnu 2021. Více informací naleznete na stránkách soutěže https://eventex.co.

V minulém ročníku, jehož vítězové byli vyhlášeni letos v květnu, zabodovala česká pobočka Creative Pro, a to s projektem Run For The Ocean. Ten v kategorii Sustainable Event získal zlato a v kategorii Community Engagement Event stříbro.