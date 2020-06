Skupina BigBoard přichází na trh s projektem BigZoom. Nabídkou zážitků, wellness, ubytování v hotelu či penzionu v Česku chce podle svých slov podpořit domácí turistiku. Sází na prémiovost a exluzivitu. Lídrem v této oblasti je portál Slovomat.

BigZoom je nová platforma, do které, jak její tvůrci zdůrazňují, jsou zahrnovány pouze pečlivě vybrané destinace a nejatraktivnější aktivity. Pro koncového zákazníka to má znamenat záruku kvalitního využití jeho volného času, pro obchodního partnera pak zahrnutí do společnosti poskytovatelů prémiových služeb.

„Uvědomili jsme si, že v současné době je potřeba výrazným způsobem podpořit cestovní ruch u nás doma. Provozovatelé hotelů a penzionů zažívají těžké časy a se zahraničními turisty nemohou nyní počítat. Stejně tak není jisté, zda se Češi dostanou na dovolenou do zahraničí bez s tím spojených komplikací. Zaměřili jsme proto zejména na pobytové balíčky a neotřelé zážitky právě v České republice,“ vysvětlil Richard Fuxa, předseda představenstva skupiny BigBoard.

„BigZoom je výsledkem plánované transformace konceptu portálu Hyperslevy, který nahradí k 1. červnu 2020. Veškeré vouchery na Hyperslevách ale samozřejmě zůstávají v platnosti a zákazníci je budou moci řádně vyčerpat,“ dodala Pavlína Stránská z tiskové skupiny BigBoard Praha.