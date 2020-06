Zákazníci během pandemie i nadále módu nakupovali on-line, přičemž až čtvrtina z nich dokonce utratila více než před epidemií. „Po očekávaných poklesech, které v některých zemích dosáhly až 50 procent, přišla rychlá rekonvalescence a po necelých třech týdnech pandemie jsme se dostali až nad čísla před koronavirem,“ říká Kristýna Rakovská, brand manažerka vyhledávače módy Glami, který MAM poskytl exkluzivně data pro infografiku.

Přesun spotřebitelských výdajů v době korona krize do online prostředí pomohl rozšířit nákupní zvyklosti mnoha spotřebitelů. „Čtyři z deseti zákazníků tvrdí, že díky pandemii objevili nové e-shopy a také, že díky absolvované pozitivní online nákupní zkušenosti u nákupů módy přes internet zůstanou pravděpodobně i nadále,“ dodává Rakovská.

Český online módní vyhledávač Glami nyní působí v 17 zemích světa. Ve všech těchto zemích kontinuálně sleduje trendy v nákupním chování. Sběr dat probíhal i v době koronavirové pandemie. Přináší detailní pohled e-shopů s módou z různých trhů na nejkritičtější okamžiky března, podrobný popis preferencí a chování zákazníků během dubna či jejich plány na následující týdny. Data e-shopů týkající se krize se sbírala od 1. do 31. března 2020, data uživatelů od 1. do 30. dubna 2020. Do výzkumu bylo zapojeno více než 300 e-shopů z České republiky, Slovenska, Rumunska, Maďarska a Řecka.

Jednotlivé země měly svá specifika a výsledky se oproti celku lišily. Například v Rumunsku klesly tržby 92 procentům e-shopů, ale ve větší míře (11 %) zaznamenaly levnější akvizici návštěvníků. Daleko četnější přerušení či narušení dodavatelského řetězce se projevilo v Řecku (40 %), kde rovněž více než v ostatních zemích (38 %) čelili problémům s dopravou a doručením. Oproti celku znatelně vyšší nárůst tržeb pak zaznamenaly maďarské e-shopy (19 %).

Zara mocně zainvestuje do e-commerce

Opatření v podobě karantény a zavřených kamenných obchodů přinutilo řadu značek akcelerovat svůj přechod do onlinu. Jednou z nich je například i Zara spadající do oděvního konglomerátu Inditex (kromě Zary jde o další značky Bershka, Pull & Bear), který vlastní nejbohatší Španěl Amancio Ortega. I kvůli koronakrizi přišel od začátku roku podle indexu Bloomberg Billionaires o částku 16,5 miliardy dolarů. V reakci na očekávanou změnu spotřebního chování se proto rozhodl, že uzavře 1200 svých kamenných prodejen, hlavně v Evropě a v Asii. Za první kvartál letošního roku propadl prodej oděvního gigantu o 44 procent. Naopak online prodeje značky v dubnu meziročně stoupl téměř na dvojnásobek. Ortega plánuje investovat 2,7 miliardy eur a pomocí nich vytvořit platformu na propojení kamenných poboček a e-shopů. Do dvou let by podíl online prodejů celé skupiny měl vzrůst na čtvrtinu.

