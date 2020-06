Jubilejní ročník Novinářské ceny zná své vítěze. Ocenění v celkem dvanácti kategoriích přebralo ve středu večer na slavnostním udílení v prostorách divadla Jatka 78 devět českých novinářů a novinářek a tři novinářské týmy. Letos poprvé se v rámci jednoho večera vyhlašovali rovněž vítězové Ceny Karla Havlíčka Borovského a Novinářské křepelky.

Mezi oceněnými projekty se objevil např. seriál Aktuálně.cz o sebevraždách českých mužů. Novinářskou cenu v kategorii nejlepšího audio-vizuálního rozhovoru získal Martin Veselovský, který si tak drží prvenství v největším počtu obdržených novinářských cen.

V kategorii psaného rozhovoru zvítězila Renata Kalenská z Deníku N s interview o sexuálních obětech kněží. Cenu Karla Havlíčka Borovského získal Ondřej Houska z Hospodářských novin, Novinářskou křepelku pak jeho kolega Lukáš Valášek ze serveru Aktuálně.cz. Mezi vítězné projekty se dostal např. investigativní seriál TV Seznam s názvem Ve Stínu Slunečnice, který rozpoutal debatu o kvalitě rezidenčních služeb pro seniory v České republice.

V každé soutěžní kategorii nominovala nezávislá porota tři autorky či autory s nejlepšími přihlášenými pracemi. Všechny příspěvky otevíraly závažná témata, která měla za uplynulý rok největší sociální dopad.

Význam oceňování kvalitní žurnalistiky je podle pořadatelů v dnešní době zcela zásadní. Klasická média se za posledních deset hodně změnila. Klesá důvěra v tradiční média, tak klesá i jejich role ve společnosti. A paradoxně se to děje i přesto, že média pomohla k mnoha pozitivním věcem,“ uvádí Robert Basch, ředitel Nadace OSF, která ocenění udílí, s tím, že je hrdý na to, jaké novinářské počiny se letos opět dostaly do užšího výběru porotců.

Každoročně se slavnostní udílení cen koná v předvečer Světového dne svobody tisku, letos se kvůli koronavirové pandemii slavnostní udílení přesunulo na 17. června.

Vítězové a vítězky soutěže Novinářská cena 2019 (nominováni vždy v abecedním pořadí dle média, ocenění označeni červeně) Kategorie psané žurnalistiky 1. Nejlepší rozhovor – Renata Kalenská, Deník N – Věděl jsem, že i když řeknu ne, stejně se neubráním. Kněz mě zneužíval a pak jsem se mu z toho musel zpovídat – Jakub Jetmar, Ondřej Sliš, Finmag – Robert Břešťan, HlídacíPes.org 2. Nejlepší reportáž – Jana Ustohalová, Deník N – Mezi polykači kotev a položenými osmičkami – Lenka Klicperová, Markéta Kutilová, Echo 24 – Martin Biben, Markéta Šrajbrová, Hospodářské noviny 3. Nejlepší komentář – Daniel Anýž, Aktuálně.cz – Americký týden – Zuzana Fuksová, Finmag – Saša Uhlová, Salon Právo 4. Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek – Eliška Hradilková Bártová, Deník N – Sabina Vojtěchová, Sedmá generace – Jiří Štický, Reportér Magazín – Pozadí jízdenkového procesu Kategorie audiovizuální žurnalistiky 5. Nejlepší rozhovor, beseda nebo diskuze – Lenka Kabrhelová, Český rozhlas – Martin Veselovský, DVTV – Záchranka vyjíždí k blbostem, jde o peníze – Eva Soukeníková, Filip Vích, Seznam Zprávy 6. Nejlepší reportáž – Lukáš Landa, Akuálně.cz – Lukáš Houdek, Český rozhlas – Bílá smrt – Barbora Šámalová, Jan Taimr, Česká televize 7. Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek – Adéla Paclíková Švecová, Vojtěch Srnka, Reportéři ČT – Jana Neumannová, David Macháček, Reportéři ČT – Jiří Kubík, Nikola Zwrtková, Braňo Pažitka, Seznam Zprávy – Ve stínu Slunečnice Kategorie online žurnalistiky 8. Cena za inovativní online žurnalistiku – Jan Boček, Jan Cibulka, Michaela Danelová a Tomáš Kremr, iRozhlas.cz – Jan Boček, Jan Cibulka, Petr Kočí a Štěpán Sedláček, iRozhlas.cz – Ondřej Suchan, Petr Šabata, Petr Kočí, Michael Zlatkovský, Jan Cibulka, Václav Hradecký, iRozhlas.cz – Rozděleni svobodou 9. Cena za regionální žurnalistiku – Robert Malecký, HlídacíPes.org – Tomáš Trumpeš, Ohlasy dění na Boskovicku – Jakub Čech, Tiscali.cz – Továrna na řidičáky: Podvodné zkoušky a komisař nezákonně ve funkci 10. Žurnalistika zaměřená na řešení (Solutions Journalism) – David Gaberle, Simona Fendrychová, Jiří Kropáček, Nikita Poljakov, Aktuálně.cz – Nejsi sám – Eliška Černá, Deník N – Tereza Engelová, HlídacíPes.org 11. Cena Karla Havlíčka Borovského – Ondřej Houska, Hospodářské noviny 12. Novinářská křepelka – Lukáš Valášek, Aktuálně.cz

Vítěz kategorie Nejlepší česko-slovenský vtip, komiks a karikatura bude oznámen během předávání Novinářských cen na Slovensku. O Česko-slovenské ceně veřejnosti budou čtenáři budou hlasovat v létě, termín bude upřesněn.