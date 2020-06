Mezinárodní strojírenský veletrh se ruší. Akce, které se každoročně koná na brněnském výstavišti, dosud od roku 1959 nevynechala žádný ročník.

„Museli jsme ukončit přetrvávající nejistotu kolem jeho konání. Strojírenský veletrh je další obětí viru mezi významnými evropskými veletrhy,“ uvedl generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš.

Akce se měla uskutečnit od 5. až 9. října. 62. ročník však nakonec proběhne až příští rok: 13. až 17. září.

I přes veškeré úsilí letos neuspořádáme Mezinárodní strojírenský veletrh. 62. ročník se uskuteční od 13. do 17. září… Zveřejnil(a) Mezinárodní strojírenský veletrh Brno dne Čtvrtek 25. června 2020

Na akci měli dorazit účastníci z Ruska, Číny či Indie. „Měli jsme potvrzenou rekordní účast, od vyhlášení nouzového stavu nastala nejistota. Na veletrh se chystali světové značky, které potřebují minimálně půl roku dopředu vědět, co budou vystavovat. Proto jsme museli přistoupit ke zrušení letošního ročníku,“ konstatoval vedoucí manažer strojírenského veletrhu Michalis Busios.

“Oznámená pravidla pro konání veletrhů ze strany ministerstva zdravotnictví nelze na mezinárodní strojírenský veletrh aplikovat. Tato pravidla popírají logistiku veletrhu o takovém rozsahu. Strojírenský veletrh by již nebyl veletrh,“ uvedl Busios.

Brněnské veletrhy se zároveň přidají k hromadné žalobě státu kvůli znemožnění podnikání. „Například obchodní centra jsou otevřena, nikdo tam nepočítá kolik tam proudí lidí, ale na veletrh nemohou, to nedává smysl,“ sdělil tiskový mluvčí Veletrhů Brno Jaroslav Bílek.

„O práci přijdou dělníci i živnostníci. Na nás je závislých asi dva a půl tisíce lidí,“ dodal Kuliš. Kvůli tomu se do finanční krize dostane celé brněnské výstaviště.

Naopak For Arch, nevětší stavební veletrh u nás, se v Praze uskuteční v termínu od 22. do 26. září. Potvrdili to zástupci společnosti ABF.