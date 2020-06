Rada České televize si zvolila za svého předsedu Reného Kühna. V tajné volbě obdržel 11 hlasů, další čtyři odevzdané hlasy byly neplatné.

Devětačtyřicetiletý Kühn je členem Rady ČT od roku 2011 a již zastával funkci místopředsedy (2013 až 2015 a od roku 2018 do dubna 2020). Působí jako externí poradce na ministerstvu kultury a pracuje v marketingu a PR. Je jednatelem agentury Ian Derson. V minulosti se podílel na kampaních ČSSD.

Kühn nahrazuje předchozího předsedu Jana Bednáře, jemuž vypršelo členství. Novými místopředsedy patnáctičlenné Rady ČT se stali Daniel Váňa a nově zvolený člen Pavel Matocha. Ty doplňuje Jaroslav Dědič.

Špatná komunikace s radou

Rada ČT také na zasedání osmi z patnácti hlasů schválila bonus ve výši 66 % pro generálního ředitele ČT Petra Dvořáka za loňský rok. Obdrží tak asi 1,6 milionů korun. Je to poprvé, kdy nedostane maximální možnou částku. Důvodem snížení je podle rady horší komunikace s radou ohledně přípravy rozpočtu na rok 2020.

Například Hana Lipovská usilovala o to, aby jeho bunus byl nulový. „Nedat bonus není to samé jako ho vyhodit. Podle mě je to o tom, zda dáváme jedničku nebo jedničku s hvězdičkou. Jde o tu hvězdičku,“ uvedla. Podpořil ji rovněž Pavel Matocha, podle kterého je aktuálně třeba šetřit.