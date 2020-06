Mezinárodní marketingový festival kreativity a soutěž Cannes Lions letos udělí Lva svatého Marka za celoživotní úspěch Mary Wells Lawrence. Ikona reklamní agentury Wells, Rich, Greene letos oslavila 92. narozeniny.

Mary Wells Lawrence byla první ženou, která založila, vlastnila a vedla přední reklamní agenturu. Vše začalo na jaře 1966. Hned v prvním roce provozu měla společnost Wells, Rich, Greene 100 zaměstnanců a tržby 39 milionů dolarů. V roce 1976 už dosáhly výše 187 milionů dolarů a agentura mezi klienty měla například Ford, Procter & Gamble, Trans World Airlines, Miles Laboratories, Philip Morris, Bic Pen, Ralston Purina., Midas., White-Westinghouse Electric či Sun Oil.

Deník The New York Observer psal, že agentura byla zodpovědná za reklamy, které „nesmazatelně vrývaly hesla do hlav veřejnosti“.

Během kariéry Lawrence vytvořila například kultovní slogan „I ♥ New York“. Stála také za „The End of Plain Plane“ (konec jednobarevných letadel) pro Braniff Airways. Díky kampani se letadla společnosti rozzářila všemožnými barvami a letušky oblékly pestrobarevné luxusní uniformy.

„Byl to konec ‚nahých’ letadel bez vzorů. Reklamy leteckých společností už nikdy nebyly stejné,“ pronesla pak Lawrence. „Kunkurence zuřila. Stěžovala si, že letadla byla kvůli barvě těžká. Každá z těch společností se přitom dnes chlubí barevnými stroji,“ usmívá se žena, která v druhé polovině minulého století definitivně změnila pohled na marketing jako na mužskou disciplínu.

Lawrence byla již v roce 1971 Americkou reklamní federací jmenována Ženou reklamy a na konci století ji uvedli do Síně slávy marketingu. V roce 2002 pak vydala autobiografii „Big Life (in Advertisting)“ (Velký život v reklamě).

Nyní obdrží nejprestižnější celoživotní ocenění Cannes Lions: The Lion of St. Mark (Lva svatého Marka). „Mary je neobyčejná žena plná odhodlání, vášně a ryzího talentu. Její schopnost zahrnout do reklamy zábavu a kreativní prvky vedla k tomu, že zlepšila pověst a zvýšila příjmy mnoha předních značek,“ konstatoval ředitel festivalu Cannes Lions Philip Thomas. „Zaslouží si obrovský respekt a obdiv. Jsme nadšeni, že ji oceníme a představíme jako opravdovou legendu.“

Lawrence přebere vyznamenání v pátek 26. června v rámci akce Lions Live (22. až 26. června), která bude vysílána na platformách Cannes Lions online živě.

Foto: Cannes Lions