Odpočítávání času do přeloženého evropského šampionátu a také pomoc nemocným dětem. Česká fotbalová reprezentace vydala netradiční kalendář Rok do mistrovství, který je v prodeji od pondělí 1. června.

Speciální kalendář je součástí projektu O Kapku lepší #ceskarepre a k dispozici je v e-shopu Kapky naděje, stojí 350 korun a celá částka zůstane Nadačnímu fondu Kapka naděje.







„Na EURO se těší celý český fotbal a všichni budeme odložený turnaj netrpělivě vyhlížet a odpočítávat jednotlivé dny do jeho startu. I k tomu slouží tento speciální kalendář. Zároveň jsme ale chtěli také pomoci dobré věci, proto veškerý finanční výnos z prodeje půjde na projekt O Kapku lepší #ceskarepre,“ poznamenal předseda Fotbalové asociace České republiky Martin Malík.

Počátečním dnem kalendáře je pátek 12. června 2020, kdy mělo EURO začít původně. A končit bude v pátek 11. června 2021, kdy šampionát začne po přeložení. Každý den obsahuje stírací pole se znázorněným počtem dnů zbývajících do turnaje.

Autorem snímků použitých v kalendáři je fotograf reprezentace Štěpán Černý, který zaznamenal celý loňský rok. Nechybí tedy vzpomínky na výhru 2:1 nad Anglií, postupovou tečku po vítězství 2:1 nad Kosovem a další kvalifikační úspěchy, ale ani na přípravný zápas proti Brazílii.

„Když si tím kalendářem listuju, tak mě přepadají krásné vzpomínky. Třeba právě na to, jak jsme porazili Anglii, což je zápas, na který asi opravdu nikdy nezapomenu. Díky kalendáři budu mít tyhle okamžiky denně před očima. Navíc budu mít pod kontrolou, kolik dnů přesně nám ještě zbývá na přípravu do začátku mistrovství,“ řekl reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý.

A záložník národního týmu Vladimír Darida dodal: „Moc se mi líbí, že je celý kalendář pojatý netradičně. Je to pěkná vzpomínka a zároveň odpočítávání něčeho, čeho se my hráči a asi i fanoušci už nemůžeme dočkat. Doufám, že se kalendář bude lidem líbit, a vybere se tak co nejvíc peněz na dobrou věc.“

UEFA odložila EURO 2020 o rok kvůli pandemii koronaviru. Česko se v základní skupině utká s Anglií, Chorvatskem a jedním z postupujících z play off Ligy národů.