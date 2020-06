ADVERTORIAL. První brněnské Ogilvy OnAir se uskuteční už 17. září.

Ogilvy je jediná síťová agentura, která má v Česku vedle kanceláře v Praze i regionální zastoupení. Brněnské Ogilvy opečovává komunikaci místních poboček nadnárodních společností, stejně jako pomáhá v rozletu lokálním firmám, které v expanzi narážejí na své vlastní limity. Ty mohou pramenit

z několika důvodů.

Pod záminkou „zvýšení efektivity“ dnes hledá řada firem řešení svých marketingově‑byznysových problémů buďto na vlastní pěst nebo skrze izolovaná zadání specializovaným dodavatelům. Na tom v zásadě není

nic špatného. Při nedostatku zkušeností a expertízy ale často dochází ke tříštění komunikace. Ať už z důvodu absence jasně definované strategie nebo jejího nedůsledného naplňování. Ještě o krok dříve končí ti, kteří sáhnou po prvním líbivém řešení. Majitelé firem jsou pak zklamaní z toho, že jim marketingové investice nepřinášejí kýžený růst byznysu a loajality zákazníků.

Výhodou síťové agentury působící v regionu je to, že klientovi nenabízí řešení, která se mu budou v první řadě líbit, ale řešení, která jsou strategicky podložená a byznysově funkční. Právě komplexní pohled na byznys a potřeby klienta je to, co zadavatelé hledající instantní řešení mnohdy považují za zbytečné komplikace.

Akceptovat tento přístup pro řadu klientů znamená nutnost oprostit se od dosavadního způsobu uvažování nad značkou a její rolí při byznysové expanzi. Jistotu při vstupu „do marketingového neznáma“ může dodat partner s dlouholetou zkušeností, mezinárodním know‑how a kompletním in‑house zázemím pro všechny oblasti firemní komunikace. Partner, který zároveň není odtržený od dění v regionu.

Zajímá vás, jak vám může marketing více vydělávat díky dobře fungující značce? Chcete vědět, jak maximalizovat návratnost investic napříč komunikačními kanály? Přijďte se podívat na první brněnské setkání Ogilvy OnAir a nahlédněte pod pokličku práce profesionálů z Ogilvy. Zjistěte, jak vybudovat brand, který skutečně prodává a expanduje na nové trhy.

Ogilvy OnAir proběhne 17. září od 18 hodin v Netbox Store na Náměstí Svobody 18. Více na www.ogilvy.cz/onair.