Hewlett Packard Enterprise, podnikající v oblasti technologií zaměřených na vývoj inteligentních řešení, navazuje spolupráci s agenturou FleishmanHillard. Ta se bude starat o firemní i produktovou komunikaci značky. Cílem spolupráce je posílit povědomí

o značce u široké i odborné veřejnosti a jejích aktivitách v Česku.

Společnost Hewlett Packard Enterprise (HPE) působí na českém trhu od roku 2015 a ve svém portfoliu nabízí cloudové služby, softwarová řešení a řešení pro nakládání s daty se zapojením umělé inteligence či využití internetu věcí (IoT).

Společnost HPE v druhé polovině minulého roku představila nový plán, jak bude poskytovat své služby zákazníkům. „Chceme vyjít vstříc svým stávajícím klientům i těm, kteří o spolupráci s námi teprve přemýšlejí. Proto dáváme našim zákazníkům možnost volby a do roku 2022 plánujeme naše portfolio nabízet v obou modelech, a to buď v klasické podobě, nebo ve formě platby pouze za to, co reálně využijí,“ říká Jan Kameníček, generální ředitel HPE. Komunikace v prvních měsících se proto bude zaměřovat na bližší představení platformy GreenLake či oznámení novinek z globální konference HPE Discover Virtual Experience.

Ve FleishmanHillard se o komunikaci HPE bude starat tým po vedením Lenky Karlíkové, klientským manažerem bude Martina Suková. V rámci spolupráce bude probíhat zajišťování mediálních aktivit, komunikace s novináři a podpora globálního komunikačního plánu.