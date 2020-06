Indie zakázala 59 původem čínských aplikací, které údajně ohrožují národní bezpečnost. Je mezi nimi i služba WeChat či sociální síť TikTok, ta má kvůli obavám ze zneužívání dat problémy i jinde ve světě.

Střet Číny a Indie o spornou 3500 kilometrů dlouhou hranici v Himalájích se přesunul i do online prostoru. Indie se rozhodla zakázat 59 čínských aplikací. Podle ministerstva informačních technologií jsou hrozbou pro „suverenitu a integritu Indie, bezpečnost státu a veřejný pořádek“. K ráznému kroku se úřad odhodlal poté, co údajně obdržel mnoho stížností z různých zdrojů, podle nichž aplikace „kradou a tajně odesílají data uživatelů“.

„Sběr těchto dat, jejich vytěžování a profilování entitami nepřátelskými vůči bezpečnosti a obraně Indie způsobuje velmi vážné obavy, kvůli nimž je třeba sáhnout k mimořádným opatřením,“ uvedlo ministerstvo v prohlášení.

Pro TikTok je Indie klíčovým trhem

Zákaz se týká například i hry Clash of Kings, nebo třeba velmi populární aplikaci WeChat, vyvinutou skupinou Tencent. Populární je hlavně v Asii a neslouží jen jako sociální síť či messenger, ale například se přes ni i nakupuje a půjčují peníze, jen během loňského roku přes ni proteklo v přepočtu více než 2,7 bilionu korun.

Další zakázanou aplikací je i sociální síť pro sdílení krátkých videí TikTok z dílny skupiny ByteDance. Ta má po celém přes dvě miliardy stažení a oblíbili si ji především mladší uživatelé, kteří se přes síť účastní i různých populárních výzev. Pro TikTok je Indie nejdůležitějším zahraničním trhem, podle odhadů zde má 120 milionů uživatelů. Sociální síť v reakci na rozhodnutí označila tento krok vlády za dočasný s tím, že byli zástupci firmy pozváni na setkání, během nějž budou moci situaci prodiskutovat.

„TikTok splňuje všechny požadavky indických zákonů na ochranu dat a zabezpečení a nesdílel je s žádnou zahraniční vládou včetně čínské vlády,“ uvedla firma v prohlášení.

Není to poprvé, co se TikTok setkává s nějakým zákazem – už loni v dubnu byla sociální síť v Indii na čas zakázána kvůli údajnému šíření nevhodného obsahu včetně pornografie, ze stejných důvodů aplikaci na týden v roce 2018 zakázala i Indonésie. Kvůli obavám o bezpečnost a možné sdílení dat používání TikTok zakázala vloni vojákům americká armáda a na přelomu roku i australská armáda. Od letošního března se také v USA řeší, že by mohl být TikTok zakázán na telefonech federálních zaměstnanců. V červnu pak agentura Bloomberg informovala, že se na prošetření toho, jak s daty TikTok nakládá, zaměří i úřady Evropské unie.