Agentura CzechTrade se rozhodla, že bude i nadále přispívat k restartu české ekonomiky, a tak prodloužila poskytování služeb zdarma. Příspěvková organizace spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu a jejím cílem je podporovat české firmy při podnikání na zahraničních trzích.

„Na nestandardní situaci kolem COVID-19 bylo nutné neodkladně zareagovat, abychom našim exportérům dokázali efektivně pomoci. Proto jsme plně přešli do on-line prostředí a téměř ihned zavedli bezplatné služby. V současné době evidujeme 1020 zakázek, z nichž je již více než polovina zrealizovaná. Na základě vyhodnocení posledních měsíců a stále rostoucí poptávky jsme se rozhodli prodloužit poskytování stoprocentně dotovaných služeb až do konce letošního roku,“ řekl generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal.

Ačkoli v dubnu Česká republika zaznamenala pokles exportu o 40 %, ekonomika se opět začíná pomalu probouzet k životu. „Jelikož je naše ekonomika silně orientovaná na export, tak první logickou reakcí na krizi bylo stoprocentní zvýšení dotací na služby naší zahraniční sítě. Snažíme se co nejvíce přispět k restartu zahraničního obchodu,“ konstatoval Doležal.

Digitalizace a nové trendy

„Měli bychom současné situace využít a snažit se snížit naši závislost na EU. Zatím se nám to moc nedaří. Exportérům by v tom měly pomoci státní instituce, i proto oceňujeme, že CzechTrade rozšiřuje bezplatné služby až do konce roku. Potřebujeme se více rozkročit, najít nová odbytiště pro své výrobky a úspěšně vyvážet třeba i do severní Ameriky, jihovýchodní Asie a na další trhy,“ komentoval Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.